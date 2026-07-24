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Ima li išta romantičnije od letnjeg predvečerja u Pargi, mirisa mora i drevne tvrđave sa koje se pruža pogled koji oduzima dah? Upravo taj magični trenutak i neprocenjivu kulisu izabrao je jedan mladić da 20. jula izgovori ono čuveno pitanje i zaprosi devojku svog života.

U trenutku kada je izvadio prsten i kleknuo na zidine stare tvrđave, svet je na sekundu stao. A onda se dogodilo nešto neobično.

Niti planirano, niti naručeno - jedan divan bračni par iz Srbije, koji se u tom trenutku zatekao na istom mestu, bez ikakvog oklevanja izvadio je telefone i počeo da beleži ovaj romantični događaj. Bili su to spontani, iskreni snimci i fotografije pune emocija, koje nema te pare kojima se mogu platiti.

Foto: Promo

Nakon suza radosnica, zagrljaja i čestitki, ljubazni gospodin zatražio je broj telefona kako bi novopečenim verenicima poslao sve zabeležene uspomene.

Među ljudima je pao dogovor, ali je verovatno i došlo do malog, potpuno nesvesnog nesporazuma koji je pretio da ovu priču ostavi bez najlepšeg kraja.

Mali previd i trka sa vremenom

Mladićeva majka, presrećna Valentina, tek kasnije je shvatila da su gospodinu izdiktirali broj bez nemačkog pozivnog broja! Kako su dani prolazili, a poruka sa slikama nije stizala, postalo je jasno da nepoznati par verovatno uzalud pokušava da stupi u kontakt sa njima.

Valentina nije želela da pusti da te uspomene izblede, pa je u popularnoj grupi "Live from Greece" podelila emotivni apel:

"Dana 20.07.2026. moj sin je zaprosio svoju devojku na tvrđavi u Pargi. U tom trenutku su se tu zatekli jedan divan bračni par iz Srbije koji je, bez ikakvog oklevanja, počeo da fotografiše i snima taj prelepi trenutak. Zaista su ulepšali ovaj dan i podelili našu radost... Gospodin je tražio naš broj telefona kako bi nam poslao fotografije i snimke. Mi smo mu dali broj, ali smo tek kasnije shvatili da mu nismo rekli da je to nemački broj, pa pretpostavljamo da možda nije uspeo da nas kontaktira. Ako su slučajno u ovoj grupi, ili ih neko prepoznaje, bila bih neizmerno zahvalna da mi se jave u inboks. Voleli bismo da im se zahvalimo i, ako je moguće, dobijemo te uspomene koje su nam napravili. Hvala od srca!", napisala je mladićeva majka.

Srećan kraj

Foto: Profimedia

Ova topla priča momentalno je raznežila hiljade članova grupe. Čestitke su pljuštale na sve strane, a objava se delila brzinom svetlosti. Svi su imali samo jednu želju - da se pronađu fotografi sa tvrđave!

I čudo se dogodilo vrlo brzo.

Ubrzo se u komentarima javila presrećna majka Valentina sa vestima koje su svima ulepšale dan: