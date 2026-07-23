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- Gotovo svakoga dana menjamo organizaciju u organizacionim jedinicama, da trijaža pacijenata bude brža i da kvalitet pruženih zdravstvenih usluga bude bolji. Da komfor za zdravstvene radnike bude bolji, jer jedino zadovoljan zdravstveni radnik može pružiti kvalitetno zdravstveno zbrinjavanje - kazao je doc. dr Aleksandar Nikolić, pomoćnik direktora UKC Niš za TV Prva.

Dr Aleksandar Nikolić iz UKC Niš
Doc. dr Aleksandar Nikolić Foto: Privatna arhiva

Ne može preko noći, dodao je Nikolić ističući da su započeli veliki posao.

- I završićemo ga. Trudimo se da gotovo svakoga dana, u svim organizacionim jedinicama, dodajemo dodatne termine da bude više lista čekanja za dijagnostičke procedure i dosta smo ih smanjili. Ali i u najuređenijim zdravstvenim sistemima, najjačim, kao što su Švajcarska, Britanija imate zakazivanje i po šest meseci za neku dijagnostičku proceduru. Kod nas je malo drugačije: svi hoće odmah. Moraju da razumeju i nas, i veliki pritisak na zdravstveni sistem. Nije da tražimo obrazloženje, tražimo konkretna rešenja i gotovo da svakoga dana radimo na tome - naveo je Nikolić i dodao:

- Ali nismo disciplinovani kada su u pitanju preventivni pregledi, čak 80 odsto pacijenata, kako se ispostavilo na terenu, decenijama nije bilo kod lekara. A znate li koliko košta zdravstveni sistem i državu kada se bolest otkrije u završnoj fazi?

Dr Nikolić je je naveo da je velika stvar za Srbiju, Niš, klinički centar u Nišu to što Niš prvi dobija mobilnu ambulantu.

- Prvi smo potpisali, a očekujemo je narednih dana. To praktično znači da vi na terenu možete da uradite kompletnu dijagnostiku: EKG nalaz, ultrazvučni nalaz, laboratorijske analize, i da otkrijete mnoge bolesti koje do sada niste mogli u rutinskim preventivnim pregledima. Puno znači za pacijente. Mnogi pacijenti ne mogu da dođu kod lekara, a neki i neće. Kada odete na teren, kada se pojavite i popričate sa njima, delom ste ih već izlečili. Sada, kada imamo kompletnu dijagnostiku i laboratoriju, itekako će značiti u pronalasku oboljenja na blagovremeniji način - kazao je Nikolić i dodao je da je sve to zahvaljujući predsedniku Republike Aleksandru Vučiću i ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru.

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