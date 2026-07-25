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Potražnja za kućama u selima i ruralnim sredinama tradicionalno raste tokom letnjih meseci, kada mnogi građani obilaze imanja i razmišljaju o kupovini nekretnine van gradskih gužvi. Kupci najčešće traže mir, čist vazduh, veća dvorišta i mogućnost da vikende ili penzionerske dane provedu u prirodi, dok pojedini u ovakvim nekretninama vide priliku za seoski turizam ili trajno preseljenje.

Interesovanje za seoske kuće poslednjih godina ne jenjava, a leto je period kada se na oglasima pojavljuje najveći broj nekretnina i kada su kupci najaktivniji.

Među aktuelnim oglasima mogu se pronaći kuće po cenama koje su višestruko niže od stanova u gradovima, a neke od njih prodaju se već za 12.000 ili 15.000 evra.

Kuća u okolini Babušnice za 15.000 evra

U Fejsbuk grupi "Kupovina-prodaja jeftinih kuća do 15.000 evra isključivo" oglašena je prodaja kuće u selu Veliko Bonjince, u opštini Babušnica, po ceni od 15.000 evra.

Reč je o renoviranoj i opremljenoj kući površine 42 kvadratna metra sa pomoćnom ostavom, izgrađenoj od čvrstog materijala. Nalazi se na placu od 10,18 ari, na kojem je pre tri godine zasađen mladi voćnjak sa ukupno 42 sadnice različitih vrsta voća.

Foto: Printscreen/Facebook/Kupovina-prodaja jeftinih kuća do 15.000 evra isključivo

Prema navodima vlasnika, kuća ima priključke za vodu i struju, kao i kanalizaciju sa septičkom jamom. U dvorištu se nalazi česma koja može da se koristi za navodnjavanje bašte i voćnjaka.

Unutrašnjost čine hodnik, kupatilo, velika prostorija sa izdvojenom kuhinjom, dnevna i spavaća soba.

Selo ima poštu, prodavnicu i osmogodišnju školu, dok se u blizini nalazi i zdravstvena ambulanta. Kombi linija svakodnevno, osim nedeljom, saobraća ka Leskovcu i Pirotu, a meštanima su dostupne i apoteke u Babušnici i Vlasotincu.

U oglasu je navedeno i da kuća ispunjava uslove za kupovinu preko državnog programa za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu kuća na selu. Vlasnik ističe i da je ovo područje poznato kao vazdušna banja.

U Razgojni kuća za 20.000 evra

U Fejsbuk grupi "Leskovačna onlajn pijaca" objavljen je oglas za prodaju kuće u selu Razgojna po ceni od 20.000 evra.

Kuća se nalazi u mirnom okruženju i prostire se na 180 kvadratnih metara, na placu od šest ari. U dvorištu je i pomoćni objekat površine 50 kvadratnih metara.

Foto: Printscreen/ Facebook/ Leskovačka onlajn pijaca

Objekat je organizovan na tri nivoa. U prizemlju i na prvom spratu nalaze se po tri prostorije, dok se na poslednjem spratu nalaze još dve. Kuća ima drvenu stolariju, trofaznu struju, a vodom se snabdeva prirodnim padom iz seoskih bazena.

Kuća u okolini Krupnja za 12.000 evra

U naselju Dvorska, u okolini Krupnja, prodaje se kuća površine 50 kvadratnih metara po ceni od 12.000 evra.

Objekat se nalazi na placu od 16 ari i ima grejanje na čvrsto gorivo. Od priključaka su dostupni struja, internet i telefon, a uz kuću postoji i parking mesto.