Prava navala za SAJ! Čak 134 kandidata želi među elitne specijalce, produžen rok za prijavu
Ministarstvo unutrašnjih poslova obaveštava javnost da je rok za podnošenje prijava na javni konkurs za prijem kandidata na radno mesto „specijalac“ u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici (SAJ) produžen do 11. avgusta 2026. godine.
Odluka o produženju konkursa doneta je isključivo u cilju sprovođenja što kvalitetnijeg i efikasnijeg postupka selekcije kandidata. Imajući u vidu period godišnjih odmora, kao i činjenicu da je određen broj kandidata podneo nepotpunu dokumentaciju, omogućeno je dodatno vreme kako bi svi kandidati koji ispunjavaju uslove mogli da dopune prijave u skladu sa uslovima konkursa.
Na konkurs za prijem u Specijalnu antiterorističku jedinicu do sada su za 22 radna mesta podnete 134 prijave, što predstavlja više od šest kandidata na jedno radno mesto.
Podsećamo i da je interesovanje za prijem u jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova izuzetno veliko, o čemu govori i činjenica da je za konkurs za prijem u Jedinicu za zaštitu određenih ličnosti i objekata stiglo 795 prijava za 100 radnih mesta.
Ovakav odziv potvrđuje visok ugled i poverenje koje Ministarstvo unutrašnjih poslova uživa među građanima, kao i visok nivo motivacije kandidata da postanu deo profesionalnih i elitnih sastava Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.
Ko može da se prijavi na konkurs, koji su uslovi, kao i koja je dokumentacija potrebna pročitajte klikom ovde.
Kurir.rs