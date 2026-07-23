Pavkov potpisala ugovor: Stižu novi kilometri kanalizacione mreže i u opštinu Bač
Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov potpisala je danas važan ugovor na osnovu kojeg će krenuti izgradnja nedostajuće kanalizacione mreže u opštini Bač, naglasivši da će realizacija tog projekta unaprediti kvalitet života stanovnika ove opštine.
Pavkov je istakla da ugovor predviđa izgradnju kanalizacione mreže u naselju Mali Bač, u ukupnoj dužini od 7,8 kilometara sa dve crpne stanice.
"Raduje me svaki put kada potpišem ugovor za izgradnju kanalizacione mreže, jer na taj način doprinosimo efikasnijoj zaštiti voda. Hvala opštinskom rukovodstvu na trudu i inicijativi, a Ministarstvo zaštite životne sredine je uvek spremno da podrži projekte koji su važni za građane. Konkretno, u sklopu ovog projekta, pored direktne koristi kroz zaštitu voda, benefit za građane će biti i novi priključci. Predviđena je izgradnja 290 priključaka, što obuhvata izgradnju sekundarne kanalizacione mreže u 16 ulica u naselju Mali Bač. Ovo je projekat od velike važnosti za građane ovog mesta, jer donosi bolju komunalnu infrastrukturu, a samim tim i bolji kvalitet života za građane", rekla je Pavkov.
Ministarka Pavkov je istakla da izgradnja kanalizacione mreže u naselju Mali Bač potvrđuje rešenost države da unapredi zaštitu voda i odgovori na najvažnije potrebe građana.
"Ovim ugovorom još jednom potvrđujemo odgovornost i prema građanima i prema zaštiti životne sredine. Zaštita voda jedan je od glavnih prioriteta države, a radovi, koji će biti završeni za nešto više od dve godine, značajno će unaprediti standarde zaštite životne sredine. Građani znaju da je država uvek uz njih, da osluškuje njihove potrebe i da na svoju državu mogu da se oslone. Sledeći politiku razvoja koju je trasirao predsednik Republike Aleksandar Vučić, Ministarstvo će nastaviti aktivno da realizuje sve zelene projekte koji doprinose čistijoj životnoj sredini i boljem životu svih naših građana", zaključila je Pavkov.