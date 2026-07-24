Slušaj vest

Svečanost uručenja diploma i nagrada kadetima 147. klase Vojne akademije i 12. klase Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije održana je u četvrtak u kasarni „General Jovan Mišković“ na Banjici.

Diplome za uspešan završetak školovanja na integrisanim i osnovnim studijama kadetima Vojne akademije uručio je načelnik Vojne akademije general – major Željko Furundžić, dok je kadetima Medicinskog fakulteta VMA diplome uručila dekan profesor dr Sonja Marjanović.

Obrativši se prisutnima, načelnik Vojne akademije sumirao je rezultate rada i uspeh kadeta Vojne akademije i Medicinskog fakulteta VMA.

- Iza najmlađih oficira Vojske Srbije i Ministarstva odbrane su četiri, odnosno šest godina posvećenog rada, učenja i odricanja. Osim stečenih znanja i veština tokom školovanja sa posebnom pažnjom negovane su vrline i karakter, osećaj dužnosti i rodoljublja, kao i posvećenost vojnom pozivu – rekao je general – major Furundžić.

1/6 Vidi galeriju Promovisani novi oficiri Vojske Srbije: Kadetima uručene diplome Foto: Ministarstvo Odbrane Republike Srbije

Tom prilikom on je istakao da su kadeti tokom školovanja naučili da donose odluke, i preuzmu odgovornost onda kada je najpotrebnije, a da su diplome koje su juče primali potvrda njihove vojničke i profesionalne stručnosti.

Zamenik komandanta Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije brigadni general Novica Gogić uručio je letački znak kadetima studijskog programa Vojno vazduhoplovstvo.

Na svečanosti uručena su priznanja i za najbolje završne radove. Tom prilikom, dekan Vojne akademije pukovnik Branimir Krstić uručio je priznanja za najbolji rad u u kategoriji društveno – humanističkih nauka kadetu Luki Vesiću sa modula „Pešadija“, dok je za rad na polju tehničko – tehnoloških i prirodno – matematičkih nauka priznanje uručeno kadetu Matiji Simaniću. Za najbolji završni rad na Medicinskom fakultetu VMA nagrađena je Jelena Mićić.

Nastojeći da neguje tradiciju pešadijskog poziva u Vojsci Srbije, fondacija „Potporučnik Borko Nikitović“ i ove godine je nagradila najboljeg kadeta roda pešadije, u znak sećanja na Borka Nikitovića, dvadesettrogodišnjeg gardijskog oficira koji je 1991. godine poginuo na vukovarskom ratištu. Zora Nikitović, majka poginulog gardijskog potporučnika po kome je nazvana fondacija, uručila je nagradu kadetu Nemanji Ivanoviću i tom prilikom naglasila da uniforma Vojske Srbije predstavlja veliku odgovornost, jer nema veće časti od odbrane naroda i otadžbine.

Nagrada pod nazivom „Profesor Stevan Šefer“, koja se dodeljuje najboljem kadetu Medicinskog fakulteta VMA ove godine je pripala Jeleni Mićić, a uručila ju je akademska slikarka Slobodanka Rakić Šefer, poželevši kadetima veliku sreću i dobro zdravlje u daljem životu i karijernom usavršavanju.

Svečanosti prisustvovali su rektor Univerziteta odbrane brigadni general profesor dr Boban Đorović, načelnik Uprave za kadrove brigadni general Zlatko Mišić, predstavnici Univerziteta odbrane, Vojne gimnazije i Srednje stručne vojne škole „1300 kaplara“.