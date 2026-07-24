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Na pojedinim graničnim prelazima jutros su zabeležena kraća zadržavanja, dok se tokom predstojećeg vikenda očekuje pojačan intenzitet saobraćaja zbog smene turista i tranzitnih putovanja.

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, putnička vozila na graničnom prelazu Horgoš čekaju oko sat vremena na ulazu u Srbiju. Na izlazu iz zemlje, na graničnim prelazima Gradina i Preševo, zadržavanja iznose oko 20 minuta.

Kada je reč o teretnom saobraćaju, na terminalu graničnog prelaza Batrovci kamioni na izlazu iz Srbije čekaju oko sat vremena, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, a saobraćaj se bez čekanja odvija i na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji.

Iz AMSS-a navode da predstoji još jedan vikend sa pojačanim intenzitetom saobraćaja, ali da sada počinje period letnje sezone u kojem je saobraćaj pojačan u oba smera.

Kako ističu, i dalje će biti veliki broj tranzitnih putnika iz pravca zapadne Evrope ka Bugarskoj, Severnoj Makedoniji, Grčkoj i Turskoj, ali raste i broj građana koji se vraćaju sa letovanja, zbog čega se povećan broj vozila očekuje i na ulazu i na izlazu iz zemlje.

Zbog toga će najopterećeniji biti auto-putevi koji prolaze kroz Srbiju, kao i granični prelazi sa Mađarskom, Hrvatskom i Bugarskom, gde se, usled detaljnih graničnih procedura, mogu očekivati duža zadržavanja, upozoravaju iz AMSS-a.