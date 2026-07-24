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Institut za transfuziju krvi uputio je hitan apel građanima da doniraju krv kako bi se popunile rezerve koje su preko potrebne.

Koje grupe su najkritičnije i gde možemo tokom današnjeg dana dati krv, za emisiju "Redakcija", govorila je Mirjana Knežević - Institut za transfuziju krvi.

- Rezerve krvi su ponovo na minimumu i ovog leta suočavamo se sa velikim problemom. Nedostaju pre svega A i O krvna grupa, i pozitivna i negativna, ali i sve ostale negativne krvne grupe. One su u ovom trenutku na kritično niskom nivou, dok su jedino stabilne zalihe B pozitivne i delimično AB pozitivne krvne grupe. Ovo je važan trenutak da još jednom pozovemo građane i podsetimo ih koliko je važno da svakoga dana imamo stabilan priliv krvi kako bismo mogli da odgovorimo na potrebe klinika - rekla je Knežević.

Mirjana Knežević - Institut za transfuziju krvi Foto: Kurir Televizija

Apel uoči vikenda

Kako je navela, Institut očekuje veći odziv dobrovoljnih davalaca tokom dana, dok zbog smanjenog broja terenskih akcija predstojeći vikend predstavlja poseban izazov za održavanje stabilnih zaliha krvi.

- Sada je petak ujutru i tek smo počeli sa radom u sedam časova, tako da za sada imamo samo dva davaoca. Nadamo se da će ih do kraja dana, do 19 časova, biti mnogo više, posebno zato što je danas jedina lokacija na kojoj građani mogu da daju krv upravo ova sala, jer nemamo ekipe na terenu. Idealno bi bilo da svakoga dana prikupimo između 300 i 350 jedinica krvi. Međutim, prethodnih dana taj broj se kretao između 150 i 250 jedinica.

Sutra ćemo imati jednu ekipu ispred Stop Šopa u Borči, u nedelju ćemo biti u BIG Rakovici i Etno selu Sovljak, ali je do ponedeljka broj ekipa smanjen, pa je pitanje kakvo će stanje zaliha biti na početku naredne sedmice - istakla je.

Knežević je za Kurir TV još jednom uputila apel građanima da dobrovoljno daju krv, ističući da je postupak brz, jednostavan i da oduzima veoma malo vremena.

- Zato još jednom pozivamo sve koji mogu da danas dođu u Institut za transfuziju krvi Srbije, u Ulici Svetog Save 39. Vreme je prijatno, nije vruće i pravo je vreme da učine humano delo i daju krv. Kompletna procedura, koja obuhvata popunjavanje upitnika, proveru nivoa hemoglobina, lekarski pregled, samo davanje krvi i posluženje nakon toga, traje oko 30 minuta. Sam čin davanja krvi traje svega sedam do osam minuta, tako da nema razloga za strah ili odlaganje - za emisiju "Redakcija", upozorila je Knežević.

01:54 Rezerve krvi na minimumu: Oglasio se Institut za transfuziju za Kurir i uputio hitan apel građanima: "Nedostaju ove krvne grupe!" Izvor: Kurir televizija

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