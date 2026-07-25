Slušaj vest

Iako statistike pokazuju da je broj masovnih provala u padu u odnosu na devedesete godine, to ne znači da treba da budete opušteni. Naprotiv, moderni provalnici su danas znatno opasniji i tehnički opremljeniji, a organizovane grupe koriste hiruršku preciznost pri odabiru svojih meta.

Sezona godišnjih odmora i produženih vikenda za njih je idealno "vreme za posao", a stručnjaci upozoravaju da često nesvesno sami olakšavamo posao kriminalcima.

Najslabija tačka vašeg doma

Foto: Shutterstock

Prvi korak svakog profesionalnog lopova je procena ulaza. Stručnjaci za bezbednost ističu da je cilindar brave ključna tačka koju provalnici skeniraju. Postoji jedno zlatno pravilo bezbednosti koje svaki stanar mora da zna: cilindar ne sme da viri više od 3 milimetra iznad zaštitne površine vrata.

Ukoliko on viri više od toga, lopovi koriste specijalizovane alate kako bi ga prepolovili i izvukli, čime vaša masivna vrata postaju potpuno beskorisna. Kako biste ovo sprečili, preporučuje se ugradnja teške metalne ploče, odnosno "zaštitnog štita", koji ostavlja samo minimalan prorez za ključ, sakrivajući od provalnika tip brave koji koristite.

Šta znače krugovi, krstovi i trouglovi

Pre nego što se odluče na akciju, provalnici često koriste suptilan sistem simbola kako bi komunicirali sa saučesnicima. Ovi znakovi se mogu naći na okvirima vrata, interfonu, poštanskom sandučetu ili čak na asfaltu ispred zgrade.

Evo šta znače najčešći simboli koje morate odmah obrisati ako ih uočite:

Foto: Shutterstock

Krst (+): Vaš stan je meta visokog prioriteta i provala je već planirana.

Pet malih krugova: Signal da se u objektu nalazi značajna količina gotovine ili dragocenosti.

Trougao: Oznaka da u kući živi žena sama, što lopovi vide kao manji fizički otpor.

Romb: Znak da je stan trenutno prazan i idealan za duži boravak bez ometanja.

Cik-cak linija: Upozorenje saučesnicima da se u dvorištu ili stanu nalazi pas čuvar.

Precrtan krug: Informacija da u stanu nema vrednih stvari i da ga treba preskočiti.

Fizičke "zamke" koje otkrivaju da niste kod kuće

Pored crteža, lopovi koriste i fizičke "sonde" kako bi proverili prisustvo stanara. Najčešća metoda je lepljenje komadića prozirnog selotejpa preko ključaonice. Ako traka ostane čitava nekoliko dana, to je nepogrešiv znak da niko nije ulazio u stan.

Takođe, obratite pažnju na zabačene novčiće, letke ostavljene u kvakama ili slatkiše i keks ostavljene ispod otirača. Sve su to testovi koji provalnicima govore da li ste aktivni u svom domu.

Od dronova do lažnih SMS poruka

Kriminalci danas idu u korak sa tehnologijom. Moderna krađa često počinje na vašim profilima na društvenim mrežama, gde objavljivanjem slika sa putovanja direktno informišete lopove da vam je dom prazan. Takođe, sve je češća upotreba malih, tihih dronova koji izviđaju spratove i unutrašnjost dvorišta iz uglova koji su kamerama nedostupni.

Posebno opasna metoda koja se pojavila početkom 2026. godine su lažne SMS poruke od "policije". Žrtvama stižu poruke da im je kuća pod prismotrom zbog pokušaja krađe, čime se izaziva panika. Kriminalci tada traže od građana da dragocenosti predaju "policijskim kuririma" radi navodne bezbednosti ili da otkriju šifre alarma.

Foto: T.s.

Kako sačuvati imovinu

Ako primetite bilo koji od ovih znakova, nemojte paničiti, ali reagujte odmah. Policijski protokol nalaže sledeće korake:

Sve fotografišite: Napravite snimak simbola ili selotejpa u visokoj rezoluciji kao dokaz.

Napravite snimak simbola ili selotejpa u visokoj rezoluciji kao dokaz. Odmah prijavite : Pozovite policiju i obavestite ih o sumnjivim aktivnostima u vašem ulazu.

: Pozovite policiju i obavestite ih o sumnjivim aktivnostima u vašem ulazu. Uklonite tragove: Operite simbole i sklonite trake ili novčiće kako biste lopovima stavili do znanja da ste tu.

Ne zaboravite ni automobile. Lopovi koriste "metodu novčića" tako što ga zaglave u kvaku suvozačevih vrata. Kada pokušate daljinski da zaključate auto, sistem će se oglasiti, ali ta jedna vrata će ostati otvorena, omogućavajući lopovu lak ulazak. Najbolja odbrana, pored blindiranih vrata, ostaje dobar komšija koji će sklanjati poštu i letke dok ste vi na odmoru.