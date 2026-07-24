Slušaj vest

Nestanak dvanaestogodišnje devojčice iz Beograda za kojom je pokrenut sistem "Pronađi me", podstakao je još jednom pitanja kada se ovaj sistem otvara i koliko se čeka od trenutka kad postoji saznanje da je dete nestalo do - aktiviranja. Devojčica se vratila kući saopštio je MUP i sistem "Pronađi me" je zatvoren, a Igor Jurić kaže da kada je juče popodne dobio informaciju da je devojčica nestala, dobio je i veliki broj poruka šta se čeka i zašto se ne pokreće sistem.

"Prečesto pokretanje sistema ugrožava privatnost deteta"

- Sistem je pokazao svoju svrsishodnost, iako se devojčica sama vratila kući. Uvek se vodimo interesom deteta, policija ima obavezu da štiti i privatnost deteta i život deteta - naveo je Jurić.

Foto: Kurir Televizija

- Srećni smo što je potraga završena, ali danas je to dete na svim portalima, prečesto pokretanje sistema može da ugrozi privatnost deteta - kaže on.

Istakao je da su prva tri sata ključna za pronalazak deteta i da je svaki sekund bitan.

- Važno je da vidimo koji su uzroci nestanka i da vodimo ozbiljne razgovore sa decom, da vidimo da li je dete izmanipulisano. Bitno je da se ovakve stvari ne ponavljaju - kaže Jurić.

Kako je rekao, svako u svom segmentu treba da proceni i radi svoj posao - policija da odmeri kad pokreće sistem, građani da se okrenu oko sebe, a roditelji da razgovaraju sa svojom decom i pokušaju da razumeju koji je uzrok nestanka.

Šesto pokretanje sistema "Pronađi me" otkako je uveden

U Srbiji je do sada šest puta pokrenut sistem "Pronađi me". O efikasnosti ovog sistema, Jurić kaže da se rade analize koliko su brzo građani dobili poruku, nekome je stigla poruka, nekome nije, jer je sistem u međuvremenu deaktiviran.

Apelovao je da se sistem unapredi i rekao da će insistirati da to bude jedna od ključnih stvari za državu.

Jurić kaže da bez obzira da li se pokrene sistem "Pronađi me", policija radi svoj posao.

- U lošoj komunikaciji u porodici, između roditelja i dece, dogodi se da dete ode od kuće i da se ne javi. Često ne razgovaramo sa decom, ne znamo šta se dešava u njihovim glavicama. Nijedno dete neće pobeći od kuće, ako su odnosi u kući dobri. Kad se cela javnost podigne, to može da šteti detetu, zato se odmerava da li će se pokrenuti sistem ili ne - zaključio je Jurić odgovarajući na pitanje koliko je bitan razgovor roditelja sa decom.