Slušaj vest

Sezona godišnjih odmora u punom je jeku, a Albanija je i ove godine među najtraženijim destinacijama za Evropljane koji žele povoljan odmor na moru. Međutim, ono što je jedna danska tiktokerka doživela u Draču, kako tvrdi, prevazišlo je sva očekivanja.

Na svom TikTok profilu objavila je video koji je za kratko vreme postao viralan. Uz opis "Albanija je ponudila po nešto od svega", prikazala je niz neobičnih scena sa letovanja, uz komentar da "odmor u Draču traje, ali saksofoni postaju sve glasniji" aludirajući na činjenicu da je njeno letovanje izgledalo značajno drugačije nego što je očekivala.

Foto: RINA

Dečak puši cigaretu, psi se tuku, u pozadini bukti požar

Video počinje policajcima koji patroliraju na biciklima, a onda sledi niz bizarnih scena.

Dok turisti bezbrižno sede u bašti kafića, na svega nekoliko koraka od njih psi počinju žestoko da se tuku nasred ulice.

Nedugo zatim usledio je prizor koji je izazvao najviše reakcija - dete koje, izgleda kao da nema više od deset godina - stoji na ulici i puši cigaretu.

Kao da to nije bilo dovoljno, u jednom trenutku kamera beleži gust crni dim koji se diže iza stambenih zgrada, dok u pozadini bukti požar. Ono što je tiktokerku posebno iznenadilo jeste činjenica da prolaznici na sve to gotovo da nisu obraćali pažnju.

Ni na plaži nije bilo mirnije. Umesto opuštanja uz šum talasa, mlada strankinja primetila je muškarca koji je odlučio da radi sklekove u pesku tik ispred prepunih suncobrana. Posebno je zanimljivo što deluje kao da ovaj prizor nikoga naročito nije iznenadio.

U videu je prikazana i devojka koja igra na terasi apartmana, pas koji je opušteno ušetao u kafić, kao i muškarac koji vozi nekakvu neobičnu rikšu čime je, kroz humor, zaokruženo ovo nesvakidašnje iskustvo iz Albanije.

"Dobro došli na Balkan"

U komentarima su se brzo javili brojni korisnici, a mnogi su ocenili da je mlada Skandinavka doživela pravi kulturni šok.

Albanija Foto: Aleksey Butenkov / Alamy / Profimedia

"Dobro došli u Albaniju", napisao je ironično jedan korisnik.

Ipak, bilo je i onih koji smatraju da upravo takva atmosfera predstavlja posebnu draž Balkana.