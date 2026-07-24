Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Univerzitetski klinički centar Niš nastavlja sa konkretnim merama u cilju povećanja dostupnosti zdravstvene zaštite i skraćenja vremena čekanja na preglede.

Nakon razgovora sa pacijentima i uvida u uslove u kojima čekaju specijalističke preglede, doneta je odluka o uvođenju rada u dve smene, čime se značajno povećava broj dostupnih termina.

Foto: UKC Niš

"Slušamo pacijente i ne ignorišemo njihove probleme. Svaka primedba i svaki razgovor za nas su obaveza da reagujemo. Uvođenjem druge smene direktno povećavamo broj pregleda i smanjujemo gužve", poručio je direktor UKC Niš dr Milan Lazarević.

Pored prostorne reorganizacije, koja je već dala rezultate, uvođenje popodnevnih termina predstavlja novi korak ka efikasnijem sistemu.

Od 1. juna već su uvedeni popodnevni termini u endokrinologiji, dok će od 1. avgusta druga smena biti dostupna i na klinikama za ortopediju, vaskularnu hirurgiju, plastičnu hirurgiju i neurologiju.

1/6 Vidi galeriju Dr Milan Lazarević, direktor UKC Niš saopštio je da je doneta odluka o uvođenju rada u dve smene, čime se značajno povećava broj dostupnih termina. Foto: UKC Niš

Dodatno, uvedena je i podrška medicinskog osoblja za bolje usmeravanje pacijenata i lakši dolazak do ambulanti.

UKC Niš, kako su saopštili, ovim šalje jasnu poruku.