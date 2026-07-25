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Koliki je rizik od bolesti koje prenose glodari u urbanim sredinama i kako na vreme prepoznati potencijalne pretnje po javno zdravlje? Na ova pitanja odgovore bi trebalo da pruži novi zajednički projekat Pasterovog zavoda i "Ciklonizacije", kojim će se istraživati prisustvo zoonoza, među kojima je i hantavirus, kod glodara u gradu i prigradskim naseljima.

Zahvaljujući tom projektu, Novi Sad će dobiti precizniju sliku o zdravstvenim rizicima od bolesti koje prenose glodari i efikasnije mere zaštite javnog zdravlja.

Ovo je, kako ističu u Pasterovom zavodu, prvi put da se sprovodi ovakav projekat, koji ima za cilj da dokaže prisustvo raznih podtipova Hantavirusa, ali i drugih zoonoza kod glodara, sa čijim urinom ili izmetom građani mogu da dođu u kontakt. Prvu fazu projekta sprovode radnici novosadske Ciklonizacije na terenu.

- Namenski se skuplja uzorak, živolovkama koje su distribuirane tako da pokriju celu teritoriju grada i prigradskih naselja, posle se one humano uspavljuju i predaju dalje u Pasterov zavod - kaže Dario Aćimović, menadžer za odnose sa javnošću u novosadskoj "Ciklonizaciji".

Uzorci uginulih glodara se potom u savremenoj laboratoriji podvrgavaju PCR analizi na prisustvo patogena - virusa, bakterija ili parazita.

- Ukoliko dođe do umnožavanja tog ciljanog gena, koji je nama od interesa, mi ćemo videti specifične krivulje koje nam ukazuju na to da je patogen prisutan ili odsutan. Ovaj aparat može da detektuje tri analize simultano i po pet patogena u isto vreme - objasnio je dr Pavle Banović iz Službe za prevenciju i sprečavanje širenja besnila i drugih zaraznih bolesti u Pasterovom zavodu.

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Dobijeni rezultati omogućiće procenu epidemiološke situacije, stručnjaci će imati uvid u to koji virusi cirkulišu među glodarima i na kojim lokalitetima u gradu. Projekat će biti osnova za definisanje preventivnih mera, i za edukaciju stanovništva po mesnim zajednicama o potencijalnim rizicima.

- Projekti kao i prethodne godine traju od početka jula do kraja godine i već početkom decembra bismo mogli da imamo konačni izveštaj prema gradu, a prve rezultate vezano za uzročnike za glodare koji stignu u našu laboratoriju, biće u septembru - navodi dr Dragana Gazibara, direktorka Pasterovog zavoda.

Ukoliko se molekularnom dijagnostikom bude dokazalo prisustvo nekih od patogena, "Ciklonizacija" će sprovesti mere intenzivnije deratizacije, kako bi se brojnost glodara smanjila. Nosioci projekta poručuju građanima da budu oprezni prilikom čišćenja podruma i tavana, jer se infekcija najčešće prenosi udisanjem aerosola iz prašine od sasušenog urina zaraženih glodara, a neretko posledice po ljude mogu da budu i fatalne.