Umesto stresa, bubanja i nagađanja pred upis, Gimnazija Konstanta donosi svetski trend na Bežanijsku kosu: Neurometrijsko testiranje koje detetu daje jasnu mapu uspeha - uz 2 zvanične diplome (srpsku i američku).



Setite se onog pritiska kada sa 14 ili 15 godina morate da donesete odluku koja vam rešava budućnost. Za većinu tinejdžera, ali i za roditelje koji žele najbolje za svoje dete, izbor srednje škole često je praćen neizvesnošću i pitanjem: “Da li smo napravili pravi izbor?”



Šta ako biste, umesto nagađanja i stresa, na samom početku mogli da dobijete precizan naučni odgovor: “Evo u kojim oblastima vaše dete prirodno briljira”.



Upravo to donosi nova Gimnazija Konstanta na Bežanijskoj kosi, koja je u svoj sistem uvela inovativno Verbatoria neurometrijsko testiranje talenata.



Tehnologija u službi budućnosti: Kako funkcioniše testiranje?



Zvuči kao naučna fantastika, ali proces je potpuno bezbedan, brz i nezahtevan. Umesto klasičnih papirnih testova koji često mere samo trenutnu koncentraciju ili tremu, Verbatoria meri prirodnu moždanu aktivnost (EEG) dok učenik rešava jednostavne jezičke, logičke ili vizuelne zadatke.



U ovom testu nema pogrešnih odgovora. Napredni sistem precizno meri kako mozak reaguje na različite stimulanse i daje takozvani koeficijent talenta (TQ) kroz sedam ključnih oblasti (od logike i jezika, do empatije i sporta). Kako ističu u Gimnaziji Konstanta, ovaj rezultat nije etiketa koja će dete obeležiti, već mapa.



Zašto je ovo važno za roditelje?



“Cilj nam je da obrazovanje prilagodimo detetu, a ne dete školi", poručuju iz Gimnazije Konstanta.



Kada profesori na samom startu znaju gde učenik prirodno dominira, a gde mu je potrebna dodatna podrška, učenje postaje lakše, a samopouzdanje tinejdžera raste. Isto testiranje se ponavlja na IV godini, pružajući najprecizniju profesionalnu orijentaciju za izbor fakulteta u Srbiji ili inostranstvu.

Foto: Promo

Jedan smer, dve diplome i bezbrižno odrastanje



Ova naučna metodologija samo je deo jedinstvenog koncepta koji Gimnazija Konstanta nudi na Novom Beogradu. Kroz akreditovani program i saradnju sa Academica International Studies (AIS), učenicima je omogućen model 1 smer = 2 diplome.



Maturanti po završetku izlaze sa:



● Zvaničnom srpskom diplomom - koja im garantuje direktnu prohodnost na svim domaćim univerzitetima

● Američkom diplomom (US High School Diploma) - koja im širom otvara vrata za prestižne svetske fakultete i stipendije.



Sve se to odvija u malim grupama, uz mentorski rad, u modernom i bezbednom okruženju kompleksa Lux 51 na Bežanijskoj kosi, gde deca sve svoje školske obaveze završavaju u okviru celodnevnog boravka, bez potrebe za privatnim časovima i domaćim zadacima kod kuće.



Posebni uslovi upisa važe do 31. avgusta



Upisni proces u Gimnaziji Konstanta ne podrazumeva stresne prijemne ispitne trke, već otvoren razgovor, psihološko profilisanje i upoznavanje potencijala svakog budućeg đaka.



U toku je avgustovski upisni rok, a roditeljima su na raspolaganju specijalni uslovi i pogodnosti za upis koji važe do 31. avgusta.







ZAKAŽITE PRIVATNU POSETU I TESTIRANJE



Budite među roditeljima koji su na vreme obezbedili sigurno i moderno školovanje za svoje dete. Zakažite individualne konsultacije i obilazak škole putem zvaničnog sajta konstanta.rs ili pozivom na broj telefona škole.