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Ada Ciganlija i ove godine mnogim Srbima zameniće more, pa je već od početka leta krcata i puna naših kupača. Međutim, sudeći prema snimku nedavno napravljenom na srpskom "moru", nisu samo plivači ti koji se brčkaju u plićaku.

Pomenuti snimak podeljen je na mrežama, a na kom se vidi kako u jednom momentu među ljude koji stoje i plivaju na početku vode prolazi nesvakidašnja životinja koja u prvi mah sve neodoljivo podseća na velikog pacova.

"Trenutno na Adi. Šta je ovo u vodi?", zapitali su se mnogi.

Do delimičnog odgovora došlo se u komentarima, a gde su se u mnogobrojnim šaljivim, našli i oni sa konkretnim objašnjenima, te istakli da se najverovatnije radi o takozvanoj nutriji.

"Nutrija najverovatnije. Zanimljivo ih je videti."

"Nutrija. Nije pacov. Spada u familiju dabrova. Hrani se podvodnim biljem tako da je veoma korisna životinja", samo su neki od niza komentara sa istom pretpostavkom.

Šta je nutrija?

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Nutrija Foto: Printscreen/Instagram/moj_beo_grad_

Nutrija, poznata i kao kojpu, je veliki, biljožderni i poluvodeni glodar. Prvobitno potiče iz suptropskih i umerenih delova Južne Amerike, ali se danas može naći širom sveta, pa tako i na našim prostorima.

Svojim izgledom najviše podseća na mešavinu dabra i krupnog pacova.

Nutrije uvek žive u blizini vodenih površina - reka, jezera, kanala i močvara. Grade jazbine u strmim obalama, često praveći složene sisteme tunela. Isključivo su biljožderi i hrane se vodenim biljkama, korenjem, trskom i priobalnom vegetacijom.

(Kurir.rs/Telegraf)

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