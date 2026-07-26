"Da li je ovo ogroman pacov?!" Kupači se brčkaju na Adi Ciganliji, a ova životinja im opasno prilazi u plićaku: Šta je ovo u vodi?! VIDEO
Ada Ciganlija i ove godine mnogim Srbima zameniće more, pa je već od početka leta krcata i puna naših kupača. Međutim, sudeći prema snimku nedavno napravljenom na srpskom "moru", nisu samo plivači ti koji se brčkaju u plićaku.
Pomenuti snimak podeljen je na mrežama, a na kom se vidi kako u jednom momentu među ljude koji stoje i plivaju na početku vode prolazi nesvakidašnja životinja koja u prvi mah sve neodoljivo podseća na velikog pacova.
"Trenutno na Adi. Šta je ovo u vodi?", zapitali su se mnogi.
Do delimičnog odgovora došlo se u komentarima, a gde su se u mnogobrojnim šaljivim, našli i oni sa konkretnim objašnjenima, te istakli da se najverovatnije radi o takozvanoj nutriji.
"Nutrija najverovatnije. Zanimljivo ih je videti."
"Nutrija. Nije pacov. Spada u familiju dabrova. Hrani se podvodnim biljem tako da je veoma korisna životinja", samo su neki od niza komentara sa istom pretpostavkom.
Šta je nutrija?
Nutrija, poznata i kao kojpu, je veliki, biljožderni i poluvodeni glodar. Prvobitno potiče iz suptropskih i umerenih delova Južne Amerike, ali se danas može naći širom sveta, pa tako i na našim prostorima.
Svojim izgledom najviše podseća na mešavinu dabra i krupnog pacova.
Nutrije uvek žive u blizini vodenih površina - reka, jezera, kanala i močvara. Grade jazbine u strmim obalama, često praveći složene sisteme tunela. Isključivo su biljožderi i hrane se vodenim biljkama, korenjem, trskom i priobalnom vegetacijom.
(Kurir.rs/Telegraf)