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Vlada Srbije usvojila je na jučerašnjoj sednici odluku o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa master strukovnih i akademskih studija, kao i broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa doktorskih akademskih studija.

U narednoj školskoj 2026/2027. godini Vlada Srbije će finansirati ukupno 6.612 studenata prve godine studijskih programa master strukovnih i akademskih studija, uključujući i po 73 budžetska mesta za lica sa invaliditetom i pripadnike romske nacionalnosti u okviru afirmativnih mera.

Odlukom o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa doktorskih akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta predviđeno je finansiranje ukupno 972 budžetska mesta za doktorske akademske studije u školskoj 2026/2027. godini.