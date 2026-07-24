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Vlada Srbije usvojila je na jučerašnjoj sednici odluku o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa master strukovnih i akademskih studija, kao i broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa doktorskih akademskih studija.

U narednoj školskoj 2026/2027. godini Vlada Srbije će finansirati ukupno 6.612 studenata prve godine studijskih programa master strukovnih i akademskih studija, uključujući i po 73 budžetska mesta za lica sa invaliditetom i pripadnike romske nacionalnosti u okviru afirmativnih mera.

Odlukom o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa doktorskih akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta predviđeno je finansiranje ukupno 972 budžetska mesta za doktorske akademske studije u školskoj 2026/2027. godini.

Novina je da lica sa invaliditetom i pripadnici romske nacionalne manjine koji su osnovne studije upisali i završili po afirmativnim merama mogu da upišu i master strukovne studije po istom principu, čime se širi primena ove afirmativne mere i na master strukovne studije. Do sada je primena ove mere bila moguća na master akademskim studijama na fakultetima i univerzitetima, navedeno je u saopštenju Ministarstva prosvete.

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