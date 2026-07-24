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Povodom netačnih i zlonamernih navoda koji se poslednjih dana plasiraju u javnosti u vezi sa radovima na reci Ibar u Kraljevu, "Srbijavode" d.o.o. obaveštavaju javnost da su iznete tvrdnje u potpunosti neosnovane i da predstavljaju još jedan pokušaj dezinformisanja građana i diskreditacije aktivnosti koje se sprovode isključivo u cilju zaštite ljudi, imovine i vodoprivredne infrastrukture.

Aktivnosti koje se trenutno izvode na reci Ibar predstavljaju deo redovnog godišnjeg održavanja vodotoka i objekata za zaštitu od poplava, koje se realizuje u skladu sa Programom redovnog održavanja, važećim zakonskim propisima i zaključenim ugovorima sa „Srbijavode“ d.o.o.

Foto: Srbijavode

U okviru ovih radova vrši se uklanjanje i odvoženje viška peska i šljunka iz korita reke, što predstavlja stručnu i zakonom predviđenu meru redovnog održavanja vodotoka. Osnovni cilj ovih aktivnosti jeste očuvanje stabilnosti rečnog korita, obezbeđivanje nesmetanog proticanja vode i zaštita mostova, obaloutvrda i drugih vodnih i infrastrukturnih objekata koji se nalaze u zoni uticaja vodotoka.

Tokom vremena dolazi do prirodnog taloženja rečnog nanosa, usled čega se u pojedinim delovima korita formiraju naslage peska i šljunka koje menjaju pravac i dinamiku vodenog toka. Posebno je rizično nagomilavanje materijala u blizini mostova i njihovih stubova, jer može dovesti do pojave lokalne erozije, odnosno ispiranja materijala ispod regulacionih građevina, čime se direktno ugrožava njihova stabilnost i bezbednost.

Foto: Srbijavode

Redovnim uklanjanjem viška nanosa obezbeđuje se očuvanje projektovanog profila rečnog korita, ravnomernije strujanje vode, smanjuje rizik od erozionih procesa i obezbeđuje dugoročna sigurnost vodnih i infrastrukturnih objekata.

Posebno ističemo da se u konkretnom slučaju ne radi o eksploataciji rečnog materijala kao primarnoj delatnosti, već isključivo o meri redovnog održavanja vodotoka koja se sprovodi u skladu sa zakonom, stručnim uslovima i potrebama sistema zaštite od štetnog dejstva voda.

"Srbijavode“ d.o.o. će i ubuduće nastaviti da sprovode sve aktivnosti na osnovu struke, zakona i javnog interesa, bez obzira na pokušaje da se redovni i neophodni radovi predstave kao nešto sporno. Zaštita građana, vodnih resursa i infrastrukture ostaje naš isključivi prioritet, a svaki rad na vodotocima sprovodi se uz stručni nadzor i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.