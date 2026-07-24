Slušaj vest

Svi turisti koji u ponedeljak, 27. jula, planiraju put u Grčku ili povratak sa letovanja kući, moraće pažljivo da isplaniraju vreme putovanja zbog štrajka grčkih carinika, upozoravaju na Fejsbuk profilu "Live from Greece".

Kako se u objavi dodaje, ova obustava rada dovešće do ozbiljnih zastoja na najprometnijim graničnim prelazima.

1/7 Vidi galeriju NAVALA NA GRČKU: Turisti pohrlili, pogledajte kolone na Evzoniju FOTO Foto: Kurir

Štrajk na ključnim prelazima

Štrajk će tako, prema najavama, zahvatiti ključne granične prelaze između Severne Makedonije i Grčke, a zastoji se očekuju na prelazima Evzoni (Bogorodica), Dojran i Niki (Medžitlija).

Obustava rada odvijaće se u jutarnjim časovima, a carinici će štrajkovati od 5 do 9 časova po srednjoevropskom (makedonskom) vremenu, što je od 6 do 10 časova po lokalnom, grčkom vremenu.

Važno je istaći da će štrajk uticati na saobraćaj u oba smera, što znači da će podjednako biti otežan i ulazak i izlazak iz Grčke.

Prolaz na svakih 10 minuta

Kada je reč o režimu propuštanja vozila, granične službe će putnička vozila, odnosno automobile i autobuse, propuštati na svakih 10 minuta. Zbog ovako usporenog tempa rada, očekuje se veoma brzo formiranje kilometarskih kolona sa obe strane granice.

1/4 Vidi galeriju KURIR U PAKLU EVZONIJA: Kolone u nedogled! Upeklo što od sunca što od vrelog asfalta, kola mere temperaturu čak 40 stepeni Foto: Kurir

Teretni saobraćaj će, sa druge strane, biti u potpunosti blokiran i za kamione tokom trajanja štrajka uopšte neće biti moguć prelazak.

Svim putnicima se strogo savetuje da dobro proračunaju vreme polaska i dolaska na granicu, kako bi izbegli višečasovno stajanje u kolonama na jutarnjoj vrućini, piše u pomenutoj Fejsbuk grupi.

Kurir.rs/ Telegraf.rs