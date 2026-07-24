Grčka pred totalnim kolapsom! Carinici najavili štrajk, turiste ovog dana čekaju paklene kolone na granici
Svi turisti koji u ponedeljak, 27. jula, planiraju put u Grčku ili povratak sa letovanja kući, moraće pažljivo da isplaniraju vreme putovanja zbog štrajka grčkih carinika, upozoravaju na Fejsbuk profilu "Live from Greece".
Kako se u objavi dodaje, ova obustava rada dovešće do ozbiljnih zastoja na najprometnijim graničnim prelazima.
Štrajk na ključnim prelazima
Štrajk će tako, prema najavama, zahvatiti ključne granične prelaze između Severne Makedonije i Grčke, a zastoji se očekuju na prelazima Evzoni (Bogorodica), Dojran i Niki (Medžitlija).
Obustava rada odvijaće se u jutarnjim časovima, a carinici će štrajkovati od 5 do 9 časova po srednjoevropskom (makedonskom) vremenu, što je od 6 do 10 časova po lokalnom, grčkom vremenu.
Važno je istaći da će štrajk uticati na saobraćaj u oba smera, što znači da će podjednako biti otežan i ulazak i izlazak iz Grčke.
Prolaz na svakih 10 minuta
Kada je reč o režimu propuštanja vozila, granične službe će putnička vozila, odnosno automobile i autobuse, propuštati na svakih 10 minuta. Zbog ovako usporenog tempa rada, očekuje se veoma brzo formiranje kilometarskih kolona sa obe strane granice.
Teretni saobraćaj će, sa druge strane, biti u potpunosti blokiran i za kamione tokom trajanja štrajka uopšte neće biti moguć prelazak.
Svim putnicima se strogo savetuje da dobro proračunaju vreme polaska i dolaska na granicu, kako bi izbegli višečasovno stajanje u kolonama na jutarnjoj vrućini, piše u pomenutoj Fejsbuk grupi.
Kurir.rs/ Telegraf.rs