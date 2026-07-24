Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić apeluje na vozače da budu odgovorni tokom letnjih odmora. Usporite i poštujte pravila bezbednosti.
Društvo
Intenzitet saobraćaja širom Srbije na maksimumu, Dačić uputio upozorenje vozačima: Sekunda nepažnje može promeniti SVE, prate ove ključne korake
Slušaj vest
"Pred nama je još jedan vikend u jeku letnjih odmora. Na putevima širom Srbije gužve su ogromne, a intenzitet saobraćaja je na maksimumu", saopštio je danas ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
- Zato apelujem na sve vozače – usporite, budite strpljivi i pokažite odgovornost. Sekunda nepažnje može promeniti sve. Nemojte dozvoliti da se odmor pretvori u tragediju.
Potom je objavio i ključna pravila koja ovog vikenda spasavaju živote:
- Usporite – poštujte ograničenja brzine.
- Bez alkohola – ne sedajte za volan ako ste pili.
- Vežite pojas – obavezno i na prednjem i na zadnjem sedištu.
- Deca u sedišta – bezbednost najmlađih je na prvom mestu.
- Telefon u stranu – ne skrećite pogled sa puta.
- Pravite pauze – odmorite na svaka dva sata.
- Pripadnici Saobraćajne policije biće na svim ključnim putnim pravcima kako bi osigurali vašu bezbednost. Naš cilj je da svi bezbedno stignete svojim kućama i porodicama. Budite solidarni i čuvajte jedni druge. Srećan i bezbedan put - zaključio je Dačić.
Reaguj
Komentariši