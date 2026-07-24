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"Pred nama je još jedan vikend u jeku letnjih odmora. Na putevima širom Srbije gužve su ogromne, a intenzitet saobraćaja je na maksimumu", saopštio je danas ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

- Zato apelujem na sve vozače – usporite, budite strpljivi i pokažite odgovornost. Sekunda nepažnje može promeniti sve. Nemojte dozvoliti da se odmor pretvori u tragediju.

Potom je objavio i ključna pravila koja ovog vikenda spasavaju živote:

Usporite – poštujte ograničenja brzine.

Bez alkohola – ne sedajte za volan ako ste pili.

Vežite pojas – obavezno i na prednjem i na zadnjem sedištu.

Deca u sedišta – bezbednost najmlađih je na prvom mestu.

Telefon u stranu – ne skrećite pogled sa puta.

Pravite pauze – odmorite na svaka dva sata.