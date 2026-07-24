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Nataša Minić je 16-godišnjakinja kojoj je potrebna naša pomoć.

Rođena je 05.11.2009. godine - prevremeno, u 32. GN. Zbog brojnih komplikacija po rođenju hospitalizovana je u IZZZDOV. Ustanovljena joj je dijagnoza spastična kvadriplegična cerebralna paraliza.

Od najranijeg detinjstva Nataša se hrabro suočava sa izazovima cerebralne paralize.

Nataša je uključena u rani neurorazvojni tretman i ima spazam donjih ekstremiteta. Odrađena joj je fibrotomija 2014. godine u Rusiji, imala je operaciju luksacije desnog kuka 2022. godine, reoperaciju 2023. godine, a zatim joj je operisan levi kuk, kao i stopala. Bila je na robotskoj neurorehabilitaciji koja je sprovedena u Dubrovniku, Zagrebu i Banjaluci.

Foto: Pokreni život

Ona je vedra, druželjubiva i puna ljubavi prema svetu koji je okružuje. Nataša obožava životinje, prirodu i putovanja, a najviše uživa u trenucima provedenim sa svojom porodicom. Veoma je maštovita, radoznala i uvek spremna da svojim osmehom i toplinom obraduje druge.

Novčana sredstva su potrebna kako bi Nataša nastavila da napreduje i sačuvala stečene sposobnosti. Potrebna joj je kontinuirana neurorobotska rehabilitacija, stimulacija psihomotornog razvoja i fizikalni tretmani kako bi se unapredilo njeno zdravstveno stanje i sprečili dalji deformiteti. Sredstva su takođe potrebna za putne troškove, kao i za troškove smeštaja.

Pomozimo Nataši da ode na neurorobotsku rehabilitaciju!

Nataša i njen otac su bili gosti u emisiji "Heroji među nama":

Kako da pomognemo:

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