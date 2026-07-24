Slušaj vest

Automobili na graničnom prelazu Gradina na ulazu i izlazu iz Srbije ka Bugarskoj čekaju sat vremena, saopšteno je večeras iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS).Na graničnom prelazu Preševo, na izlazu i ulazu iz države ka Severnoj Makedoniji, zadržavanje za automobile je 40 minuta.

Na graničnom prelazu Gostun, na ulazu u Srbiju iz Crne Gore, zadržavanje za vozila je 40 minuta, a na prelazu Špiljani, na ulazu u Srbiju iz Crne Gore, zadržavanje je 30 minuta.

Zadržavanje na graničnom prelazu Sremska Rača, na izlazu iz Srbije ka Bosni i Hercegovini, zadržavanje za automobile je 20 minuta.

"Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila", piše u saopštenju.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteDruštvoVelike gužve očekuju se na ovim deonicama! Pojačan saobraćaj za vikend, policija upozorava vozače - evo gde će biti najkritičnije
IMG_20260407_161058.jpg
DruštvoAMSS objavio stanje na graničnim prelazima tokom večeri: Evo gde su najveća zadržavanja
Gužva na granici
DruštvoAMSS upozorio vozače - oprez na ovim deonicama! Očekuju se velike gužve, evo šta treba imati u vidu: Poznato i stanje na granicama
shutterstock_207169948.jpg
DruštvoPutnička vozila na ovom prelazu čekaju 45 minuta: Stanje na granicama tokom večeri, evo gde su najveća zadržavanja
shutterstock-1157040919.jpg