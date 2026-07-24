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Automobili na graničnom prelazu Gradina na ulazu i izlazu iz Srbije ka Bugarskoj čekaju sat vremena, saopšteno je večeras iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS).Na graničnom prelazu Preševo, na izlazu i ulazu iz države ka Severnoj Makedoniji, zadržavanje za automobile je 40 minuta.

Na graničnom prelazu Gostun, na ulazu u Srbiju iz Crne Gore, zadržavanje za vozila je 40 minuta, a na prelazu Špiljani, na ulazu u Srbiju iz Crne Gore, zadržavanje je 30 minuta.

Zadržavanje na graničnom prelazu Sremska Rača, na izlazu iz Srbije ka Bosni i Hercegovini, zadržavanje za automobile je 20 minuta.

"Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila", piše u saopštenju.