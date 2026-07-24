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Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović razgovarao je danas u Beogradu sa zamenikom ministra odbrane Bosne i Hercegovine Aleksandrom Goganovićem, koji boravi u Republici Srbiji radi prisustva promociji kadeta Vojne akademije i Medicinskog fakulteta VMA.

Na sastanku u Generalštabu Vojske Srbije bilo je reči o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji u regionu i mogućnostima za razvoj i unapređenje saradnje Vojske Srbije i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

U razgovoru je konstatovano da postoji prostor za unapređenje bilateralnih vojnih odnosa i da na tome treba raditi u periodu pred nama. General Mojsilović je istakao da Vojska Srbije ostaje otvoren i pouzdan partner, posvećen očuvanju regionalnog mira i stabilnosti i razvoju obostrano korisne saradnje na ravnopravnim osnovama.

Istakao je da će, u duhu dobrosusedskih odnosa, kapaciteti sistema odbrane Republike Srbije i u narednom periodu biti dostupni za obuku i usavršavanje pripadnika Oružanih snaga Bosne i Heregovine, kako u vojnoobrazovnim ustanovama tako i na mnogobrojnim kursevima u centrima za specijalističku obuku Vojske Srbije.

Kurir.rs

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