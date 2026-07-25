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Tokom jednomesečnog putovanja Grenlandom zabeležio sam stotine prizora mobilnim telefonom. Znam da su fotografije ledenih bregova i glečera, izolovanih inuitskih naselja, kulturnih i prirodnih bogatstava Grenlanda prava retkost, da ih je malo ko zabeležio u svetu. Zato sam želeo da ih predstavim na poseban način i na posebnom mestu. Izabrao sam Narodnu biblioteku „Veljko Dugošević“ u Golupcu. Pred prepunom salom održao sam književno veče i otvorio izložbu fotografija „Grenland, zaleđeno srce planete“, koja prati moju istoimenu knjigu objavljenu početkom ove godine u „Laguni“.

Foto: Kurir

Teritorija veličine 23 Srbije ima samo 60 kilometara asfaltiranog puta. Dva miliona kilometara večnog snega i leda obilazio sam malenim avionima, čamcima i sankama koje vuku psi. Tako su nastali moji putopisi, ali i unikatne fotografije haskija i sanki, foki, kitova i belih medveda, fudbalskih terena pokraj kojih plove ledeni bregovi, fjordova tek oslobođenih pritiska višemilenijumskog ledenog pokrivača. Do većine udaljenih naselja i prirodnih čudesa ne bih uspeo da stignem da nije bilo nesebične pomoći prijatelja, danskih naučnika koji proučavaju Arktik. Najveću sreću doživeo sam kada su me pozvali da im se pridružim na naučnim letovima neposredno iznad ledenog pokrivača, poznate „ledene ploče“ koja pokriva čak 90 odsto ovog ostrva. Fotografisao sam je iz neposredne blizine, a njena dubina doseže, tvrde, i do četiri kilometra.

Strast prema nepoznatom

Na Grenlandu sam od Inuita otkupio predmete njihove domaće radinosti - čudovišta rezbarena na kostima narvala, kitova i foki. To su prave arktičke dragocenosti, koje sam poneo sa sobom na otvaranje izložbe i predavanje koje sam održao u Golupcu, zajedno sa krznom mlade grenlandske foke, da bi ih posetioci uživo pogledali uz fotografije nastale na putovanju.

Foto: Kurir

- Pored priča o ledenim prostranstvima Grenlanda, Viktor je prisutne poveo na pravo malo putovanje oko sveta deleći neverovatne dogodovštine, anegdote i neobične situacije sa svojih mnogobrojnih ekspedicija. Njegova energija, strast prema istraživanju nepoznatog i nepresušna ljubav prema knjigama ostavile su snažan utisak na sve prisutne - izjavio je na otvaranju organizator izložbe i upravnik biblioteke Milen Bogojević, čovek zahvaljujući kome je Golubac postao pravi srpski centar kulture i umetnosti.

Izložba je organizovana u okviru 18. Sajma Dunava, manifestacije Zmajevo selo, jubilarnog desetogodišnjeg skupa koji čuva priče i legende o postojanju zmajeva u Golupcu. Ne morate ići na Grenland za neverovatnu maštovitost narodnih legendi: u Golupcu veruju da se šaran koji proslavi dvestoti rođendan pretvara u zmaja! Narodna biblioteka kroz interaktivne programe oživljava stare priče, legende i narodna predanja, i to čini već deset godina bez prekida. Upravo na tu domaću, srpsku maštovitost nadogradili smo maštovitost i bogatstvo kultura iz celog sveta.

Foto: Kurir

Biblioteka u Golupcu je jedna od najboljih institucija kulture u Srbiji, čiji rad nije dovoljno poznat javnosti. Zato sam bio veoma počastvovan kada su me pozvali da postanem njihov promoter. U okviru biblioteke je otvoren ogranak Muzeja knjige i putovanja i Muzeja srpske književnosti udruženja Adligat sa prikazanim predmetima iz 11 Adligatovih legata velikana srpske kulture, uključujući lične predmete i knjige iz biblioteka Pavla Vuisića, Miodraga Pavlovića, Miodraga Zečevića i drugih.

Foto: Kurir

Bogata kultura