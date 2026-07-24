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Širom Srbije danas je veoma ugodno i prijatno vreme, uz umeren do jak vetar i promenljivo oblačno vreme.

Do kraja dana pojava lokalnih pljuskova očekuje se samo još na jugu8 Banata i na planinama na jugu Srbije.

Ne očekuju se značajnije padavine, niti grmljavinske oluje.

U toku večeri u svim predelima će se razvedriti, pa će tokom noći biti vedro i vrlo sveže.

Trenutne temperature kreću se od 16 stepeni na jugu Sjenica meri 14, Zlatibor 15, a Kopaonik 8 stepeni.

Podsetimo, na Kopaoniku je u podne mereno 4°C.Srbije do 25 stepeni u Vojvodini i u Beogradu, na istoku Srbije je do 28.

Minimalna tempeatura u subotu ujutro biće od 6 do 16 stepeni, u Beogradu 15, a na planinama i niže.

Za vikend sunčano i toplije.

Kurir/Telegraf

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