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Poslednji vikend u julu doneće tradicionalno pojačan intenzitet saobraćaja na putevima širom Srbije, upozorio je Auto-moto savez Srbije (AMSS), uz napomenu da za sada nema zadržavanja ni na graničnim prelazima ni na naplatnim stanicama.

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, putnička i teretna vozila bez čekanja prolaze kroz sve granične prelaze u Srbiji. Bez zadržavanja saobraćaj se odvija i na naplatnim rampama na auto-putevima.

Iz AMSS-a navode da se tokom ovog vikenda očekuje maksimalan intenzitet saobraćaja na svim važnijim putnim pravcima u zemlji, što je uobičajeno za letnju sezonu kada veliki broj građana kreće na putovanja ili se vraća sa odmora.

Najveće opterećenje i dalje se očekuje na auto-putevima koji iz pravca zapada vode ka istoku Evrope. Najveći pritisak beleži se na izlazu iz Hrvatske, na graničnim prelazima Bajakovo i Tovarnik, a potom i iz pravca Mađarske, na Horgošu i Kelebiji.

AMSS podseća vozače da su neprilagođena brzina i umor za volanom među najčešćim uzrocima saobraćajnih nezgoda, zbog čega apeluju da voze odgovorno, ne precenjuju svoje mogućnosti i prave češće pauze tokom putovanja.