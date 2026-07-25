Projekat SPIS-a „I jedan je mnogo”, pokrenut u februaru 2026. godine u saradnji sa Specijalnom bolnicom za bolesti zavisnosti i ekspertom za bezbednost dece na internetu Katarinom Jonev, predstavlja jedan od najznačajnijih edukativnih poduhvata u oblasti prevencije bolesti zavisnosti i zaštite mladih. Kompanija Mozzart, kao članica Udruženja priređivača igara na sreću SPIS, svesrdno podržava realizaciju ovog projekta, čiji je ambasador proslavljeni košarkaš Igor Rakočević. Projekat je zamišljen kao serija interaktivnih radionica za mlade sportiste uzrasta od 12 do 18 godina, posvećenih dvema važnim temama – bezbednosti na internetu i prevenciji bolesti zavisnosti, uključujući i klađenje.

„Izuzetno smo zadovoljni dosadašnjim tokom projekta ‘I jedan je mnogo’, ne samo zbog važnosti tema koje obrađujemo, već i zbog načina na koji su ih mladi prihvatili. Dragocena nam je uloga stručnih saradnika, koji o bezbednosti na internetu, digitalnim rizicima i prevenciji bolesti zavisnosti govore jasno, otvoreno i prilagođeno uzrastu dece. Reakcije učesnika pokazuju koliko je važno da sa njima razgovaramo otvoreno, stručno i blagovremeno. Za Mozzart je to najbolja potvrda da ovakvi projekti imaju dubok smisao, ali i motiv da i kroz članstvo u SPIS-u nastavimo da podržavamo sve inicijative koje doprinose zaštiti mladih”, izjavila je Ksenija Šuluburić iz kompanije Mozzart.

Za prvih pet meseci sprovođenja projekta, radionice su održane u 18 sportskih klubova i kampova u Beogradu, Novom Sadu, Vrnjačkoj Banji i Čačku. Kroz dosadašnja 22 predavanja prošlo je više od 500 mladih sportista i sportistkinja, a prisustvovali su im i treneri, direktori i PR menadžeri, profesionalni sportisti…

Prvi rezultati sa terena su, kako ističu predavači, podsticajni, ali i zabrinjavajući. Mladi najaktivnije reaguju na teme poput nasilja na društvenim mrežama, TikTok izazova, uticaja influensera i deljenja eksplicitnih sadržaja, ali primetno je i relativizovanje digitalnog nasilja, kao i nedovoljno razvijena svest o svim rizicima ovakvog ponašanja. Direktan kontakt sa mladima pokazao je da značajan broj njih ima iskustvo sa klađenjem i da poznaje načine zaobilaženja zakonskih zabrana. Upravo je to znak za alarm i potvrda da je preventivni rad sa mladima neophodan i neodložan.

Do kraja godine SPIS će organizovati više od 50 radionica kroz koje će proći oko 1.500 mladih sportista i sportistkinja srednjoškolskog uzrasta, uz proširenje projekta na klubove i sportske kampove širom Srbije. Dugoročni cilj Udruženja SPIS, čiji je Mozzart aktivan član, jeste da ovakve edukativne radionice postanu stalan deo vannastavnih aktivnosti u srednjim školama i sportskim klubovima u celoj zemlji.