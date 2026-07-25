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- Snimci koje poseduje pravni timLjubiše Karovića ukazuju na višestruko oštećenje motora aviona "Rajanera". Naš stručnjak je pregledao avion i mislimo da znamo kako je došlo do incidenta u kojem je, usled dekompresije kabine, putnik izvučen iz letelice - kaže za RTS advokat Vasilis Cijaras i dodaje: "Verujemo da, pored "Rajanera", postoji odgovornost i “Boinga“ ili “Dženeral elektrika“ - ukoliko istraga to potvrdi, tužićemo i njih" i tvrdi da “Rajaner“ iznosi neistine o incidentu, kao i da nisu pružili nikakvu pomoć i podršku Karoviću.

Oštećen motor, polomljen prozor, rupa na trupu aviona, ali i rane i modrice na telu – slike su koje u svojoj arhivi niko ne želi. Dve nedelje nakon incidenta na letu “Rajanera“ na liniji Solun - Minhen, 61-godišnji Ljubiša Karović, sa kragnom za vrat, prikuplja dokaze i planira tužbu, ali pre svega traži odgovor na pitanje - ko je odgovoran za to što je, prema njegovim tvrdnjama i tvrdnjama svedoka, oko dva minuta virio iz aviona “Boing 737“.

- U ovom trenutku istražni organi sprovode istragu. Očekujemo da ćemo za otprilike 30 dana dobiti odgovor o tome šta se dogodilo i ko je odgovoran - rekao je Karovićev advokat Vasilis Cijaras i dodao da je u Solunu već pokrenuta krivična istraga.

Advokat ističe i da su odmah posle incidenta angažovali tehničkog stručnjaka, koji je, zajedno sa veštacima koje su odredili nadležni organi, pregledao avion, fotografisao oštećenja i prikupio dokumentaciju.

- Na osnovu toga imamo radnu hipotezu. Nisam tehničko lice, ali prema mom viđenju situacije, fragment iz motora probio je oplatu motora, zatim udario u prozor koji se razbio i izazvao dekompresiju putničke kabine - rekao je Cijaras, napomenuvši da je to za sada samo hipoteza i da se čekaju zvanični izveštaji.

Sličnost sa incidentom iz 2018. Cijaras kaže i da postoje sličnosti između ovog događaja i incidenta koji se 2018. godine dogodio na letu američke kompanije "Sautvest erlajns", kada je 43-godišnja žena poginula, a više osoba je povređeno. - Tada je fragment iz motora probio oplatu i udario u trup aviona, što je dovelo do dekompresije. Na osnovu dokaza kojima raspolažemo, smatramo da bi isti scenario mogao biti i ovde, ali to ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo dok ne dobijemo izveštaje NTSB i drugih agencija - naveo je advokat.

Tužba bi mogla da stigne na više adresa

Od zvaničnog izveštaja zavisi i to koga će tužiti, kao i koliku odštetu će tražiti.

- Postoji više načina da se dođe do odštete. Na primer, mogli bismo da tužimo i 'Boing' ili 'Dženeral elektrik', koji je, koliko ja znam, zajedno sa CFM-om, proizvođač motora… Trenutno smo u ranoj fazi postupka, tako da pitanje odštete u ovom trenutku nije glavno. Ali sigurno je da ćemo tražiti značajnu odštetu od svih koji budu odgovorni — 'Rajanera', 'Boinga' i drugih. Naravno, pod uslovom da se utvrdi njihova odgovornost, a mi smatramo da je vrlo verovatno da ona postoji - ističe Cijaras.

Zaključci iz istrage ili krizni pi-ar

Pre nekoliko dana u medijima su se pojavile i navodno informacije iz istrage.

Naime, vlasnik i generalni direktor “Rajanera“ Majkl O'Liri izjavio je da preliminarna istraga ukazuje na to da “izgleda da je došlo do oštećenja motora usled stranog predmeta prilikom poletanja iz Soluna“. Međutim, prenosi Bi-Bi-Si, naveo je i da se to još ne može sa sigurnošću potvrditi.

O'Liri je rekao i da je motor na 18 godina starom Boingu 737 bio u potpunosti servisiran i remontovan tokom prethodne dve godine.

1/10 Vidi galeriju Snimci iz aviona Rajanera u kome je povređen Srbin nakon pucanja prozora tokom leta Foto: Printskrin

Advokat Ljubiše Karovića naglašava da je O'Liri izneo lični stav, a ne nešto oko čega nužno postoji saglasnost istražnih organa. Naglašava i da je američki Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja (NTSB) kritikovao javno iznošenje podataka o istrazi koja još uvek traje.

- Ako pogledate snimke koji su objavljeni u svim medijima, vidi se da je to bio neki tvrd, metalni predmet, jer je oštećeno mnogo lopatica, a jedna lopatica čak nedostaje na turboventilatoru motora - kaže Cijaras.

Pretpostavka je, objašnjava, da se nešto unutar samog motora ili otkačilo ili slomilo, a da su zatim ti delovi, odnosno fragmenti, izazvali dalje lomljenje i stvaranje još većeg broja fragmenata.

Šta kaže "Rajaner", a šta svedoci

Tvrdnje "Rajanera" o mogućem uzroku incidenta nisu jedino što Karović i njegov advokat osporavaju. Nije istinita, kažu, tvrdnja vlasnika te avio-kompanije da niko od putnika nije bio izvučen iz aviona i da je takva tvrdnja "besmislena".

Cijaras kaže da svedoci govore suprotno.

- Putnica koja je sedela pored Karovića potvrdiće da ga je, zajedno sa još jednim putnikom, Albancem, vratila u avion nakon što je usled dekompresije bio delimično izvučen napolje - rekao je Cijaras.

Karovićeva glava i desna ruka su, kaže, bile izvan aviona oko dva minuta - na visini od oko 15.000 stopa i brzini od oko 560 kilometara na sat.

To, ističe, potvrđuju i njegove povrede - modrice ispod desnog pazuha i povreda glave i ramena.

- Kada je prevezen u bolnicu, njegova supruga je, pre nego što je razgovarala sa bilo kim, izjavila da je bio izvučen iz aviona. To je evidentirano u medicinskoj dokumentaciji - tvrdi Cijaras.

Adekvatna reakcija "Rajanera" VS Nikakva pomoć povređenom

Iz avio-kompanije je saopšteno da je njihov tim za brigu o korisnicima u stalnom kontaktu sa porodicom od trenutka incidenta. Advokat Cijaras navodi da je "kompanija poslala nekoliko imejlova i obavila dva-tri poziva sa njegovim sinom, budući da je on taj koji je kupio karte za let".

- Direktnog kontakta sa Karovićem nije bilo, iako je gotovo sedam dana bio u bolnici. Nijednom ga nisu posetili niti pokušali da ga kontaktiraju. Mogli su da pozovu bolnicu, mogli su da pošalju nekoga da ga obiđe - rekao je Cijaras.

Foto: Shutterstock

Tvrdi da "Rajaner" nije ponudio ni materijalnu, ni psihološku, niti bilo kakvu drugu podršku njegovom klijentu, kao i da tokom leta nije bilo pomoći kabinskog osoblja - iako je iz kompanije saopšteno da je posada uradila "fenomenalan posao".

- Nijedna stjuardesa nije prišla da ga pita kako se oseća. Onesvestio se, tražio je vodu, ali je jedinu vodu dobio od drugih putnika. Koliko mi je rekao, jedina pomoć člana posade pružena mu je tek nakon sletanja, kada su na aerodromu već čekala kola Hitne pomoći - navodi advokat i dodaje da je pilot svoj posao uradio dobro i po proceduri bezbedno prizemljio putnike.

"Nije premešten u zadnji deo aviona, do sletanja sedeo u istom redu"

Osporava i to da je posle incidenta Karović premešten do supruge, koja je sedela tri reda iza njega, kako bi se udaljio od slomljenog prozora.

- Moj klijent je sve do sletanja sedeo na sedištu koje se nalazi blizu njegovog, u istom redu - tvrdi Karović pozivajući se na izjave svedoka i video-snimke.

Napominje i da mu niko od posade nije obezbedio lekarsku pomoć u toku leta, već da se jedan oftalmolog javio kada su putnici pitali da li među njima ima lekara.

Podseća da je Karović tokom leta tri puta gubio svest, a da, nakon nedelju dana provedenih u bolnici, i dalje nosi kragnu za vrat.

- Lekari su mu rekli da postoji mogućnost da će biti potrebni dodatni pregledi, pa čak i operativni zahvat - ukazao je Cijaras.

Ljubiša Karović sa ženom Svetlanom Grković Foto: Facebook Prinscreen

Pored povreda koje je zadobio, ono što je proživeo i preživeo nanelo mu je višestruku štetu.

Ljubiša Karović je vlasnik fabrike aluminijuma u Srbiji i godinama je putovao avionom. Sada, kaže - ne može ni da zamisli da ponovo leti.