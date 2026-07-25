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Prvi koraci kroz Kaleiçi, istorijsko jezgro Antalije, lako mogu učiniti da zaboravite kako se nalazite u jednom od najpoznatijih letovališta Mediterana. Kaldrmisane ulice, kamene kuće iz osmanskog perioda, šarmantni trgovi, restorani skriveni iza drvenih kapija i pogled na istorijsku marinu stvaraju atmosferu koja više podseća na autentične mediteranske gradove nego na klasično turističko odredište. Upravo u tome leži posebnost Antalije – grada koji uspešno spaja bogatu istoriju, živu atmosferu i jednu od najlepših obala turske rivijere.

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Samo nekoliko kilometara od istorijskog jezgra prostire se Konyaaltı, jedna od najpoznatijih plaža u Turskoj. Duga obala, uređena promenada, pogled na planinski venac Taurus i brojni restorani, kafići i parkovi čine ovaj deo grada omiljenim mestom kako turista, tako i lokalnog stanovništva. Boravak u ovom delu Antalije pruža priliku da se tokom istog dana uživa u kupanju, šetnji gradom, lokalnoj gastronomiji i mediteranskom načinu života.

Foto: Promo

Na ovoj atraktivnoj lokaciji smešten je Porto Bello Hotel 5★ – hotel koji uspešno spaja udobnost modernog resorta sa svim prednostima gradskog letovanja. Nalazi se na Konyaaltı plaži, od koje ga deli ulica, oko 6 kilometara od centra Antalije i približno 25 kilometara od aerodroma, što ga čini odličnim izborom za goste koji žele da im svi sadržaji budu nadohvat ruke.

Hotel je renoviran 2019. godine i prostire se na površini od 11.000 m². Raspolaže sa 346 smeštajnih jedinica, među kojima su standardne i porodične sobe, junior i senior apartmani, kao i sobe prilagođene osobama sa posebnim potrebama. Moderno uređeni enterijeri, balkoni sa bočnim pogledom na more i pažljivo osmišljeni sadržaji pružaju prijatan ambijent za odmor tokom čitavog boravka.

Foto: Promo

Gostima je na raspolaganju 150 metara duga peščano-šljunkovita plaža, do koje se dolazi prelaskom preko ulice. Ležaljke, suncobrani i dušeci dostupni su bez doplate, dok otvoreni i zatvoreni bazeni predstavljaju odličan izbor za osveženje i opuštanje u okviru hotelskog kompleksa.

Hotel posluje na bazi Ultra All Inclusive usluge, koja obuhvata bogat izbor obroka i pića tokom celog dana. Pored glavnog restorana Palm, gostima su na raspolaganju internacionalni à la carte restoran, Porto Cafe, barovi uz plažu i bazen, kao i raznovrsna gastronomska ponuda koja će zadovoljiti različite ukuse.

Foto: Promo

Porto Bello Hotel 5★ podjednako će odgovarati porodicama i parovima. Najmlađim gostima namenjeni su Mini Club za decu uzrasta od 4 do 12 godina, otvoreni i zatvoreni dečiji bazeni i animacijski programi, dok odrasli mogu uživati u fitness centru, sportskim aktivnostima, dnevnoj i večernjoj animaciji, muzici uživo, kao i trenucima opuštanja u spa centru sa tradicionalnim turskim kupatilom i saunom. Za one koji od letovanja očekuju više od odmora uz bazen i plažu, Porto Bello Hotel 5★ predstavlja idealnu polaznu tačku za upoznavanje Antalije. Spoj odlične lokacije, kvalitetne usluge i bogatih sadržaja omogućava gostima da svakog dana biraju između opuštanja uz more i otkrivanja istorijskih ulica Kaleiçija, mediteranske gastronomije i živopisne atmosfere jednog od najlepših gradova Turske.

Foto: Promo

U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju, Sardiniju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.

Foto: Promo