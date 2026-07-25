Da li je zakazana sednica Skupštine Srbije o poverenju Vladi taktičko nadigravanje u predizbornoj trci? - današnji Puls Srbije vikend, od 12.10
U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.
U današnjem “Pulsu Srbije vikend” o temama:
• Da li je zakazana sednica Skupštine Srbije o poverenju Vladi taktičko nadigravanje u predizbornoj trci?
• Albanac Nikola Džufka, lažni episkop Pravoslavne crkve Kosova, pokušava da zarije nož u kosovski srpski identitet, ko će ga zaustaviti?
• Ozloglašen, privođen zbog pedofilije i zloupotrebe maloletnih lica u pornografske svrhe, tiktoker Faraon uživo u studiju Vikend pulsa. Da li priča može da ima drugu stranu?
Gledajte “Puls Srbije vikend” i Krunu Unu Mitrović danas u 12.10 i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda.