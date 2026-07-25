Majka troje dece vodi treću bitku sa karcinomom: Ani je potrebna pomoć za lečenje na Kubi
Medijska radnica Ana Pupić, TV realizatorka, vodi borbu sa karcinomom pluća i za njeno lečenje na Kubi, za troškove vakcine, potrebno je prikupiti 25.366,84 dolara, objavljeno je na sajtu UNS.
Ana je majka troje dece, a suprug i ćerka takođe su medijski radnici.
Ana prolazi, od februara 2021. godine, kroz treću tešku bitku sa karcinomom. Anina porodica pokrenula je onlajn stranicu zaudahpunimplucima.rs gde je, govoreći o borbi za ozdravljenje majke i supruge, zamolila za podršku novčanom donacijom ili deljenjem objave, kako bi mogli da vide i pomognu oni koji su u prilici. Takođe, napisali su, dobro su došle i reči ohrabrenja.
Prošlog meseca objavili su da je za novu imunoterapiju, odnosno tretman vakcinama na Kubi, potrebno prikupiti sumu koja je njima kao porodici nedostižna.
Podaci za uplatu na dinarski račun su:
Primalac: Ana Pupić
Broj računa: 325-9300500192231-04
Svrha uplate: Donacija za lečenje Ane Pupić
Podaci za uplatu na devizni EUR račun su:
Banka: OTP Banka Srbija
Primalac: Ana Pupić
Zemlja banke: Serbia
Broj računa: 325-9341500294226-43
SWIFT: OTPVRS22
IBAN: RS 35 3259 3415 0029 4226 43
Svrha uplate: Donation for Ana Pupić treatment
Podaci za uplatu na devizni USD račun su:
Banka: OTP Banka Srbija
Primalac: Ana Pupić
IBAN: RS 35 3259 34270664589792
SWIFT/BIC: OTPVRS22
Banka: OTP Banka Srbija a.d. Trg Slobode 5-7, 21 000 Novi Sad, Serbia
Korespodentna banka: CITIBANK N.A.
SWIFT: CITIUS 33
Svrha uplate: Donation for Ana Pupić treatment
Kontakt telefon za donacije: 064 113 77 04 ili 064 159 59 86.