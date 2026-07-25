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Medijska radnica Ana Pupić, TV realizatorka, vodi borbu sa karcinomom pluća i za njeno lečenje na Kubi, za troškove vakcine, potrebno je prikupiti 25.366,84 dolara, objavljeno je na sajtu UNS.

Ana je majka troje dece, a suprug i ćerka takođe su medijski radnici.

Ana prolazi, od februara 2021. godine, kroz treću tešku bitku sa karcinomom. Anina porodica pokrenula je onlajn stranicu zaudahpunimplucima.rs gde je, govoreći o borbi za ozdravljenje majke i supruge, zamolila za podršku novčanom donacijom ili deljenjem objave, kako bi mogli da vide i pomognu oni koji su u prilici. Takođe, napisali su, dobro su došle i reči ohrabrenja.

Prošlog meseca objavili su da je za novu imunoterapiju, odnosno tretman vakcinama na Kubi, potrebno prikupiti sumu koja je njima kao porodici nedostižna.

Podaci za uplatu na dinarski račun su:

Primalac: Ana Pupić

Broj računa: 325-9300500192231-04

Svrha uplate: Donacija za lečenje Ane Pupić

Podaci za uplatu na devizni EUR račun su:

Banka: OTP Banka Srbija

Primalac: Ana Pupić

Zemlja banke: Serbia

Broj računa: 325-9341500294226-43

SWIFT: OTPVRS22

IBAN: RS 35 3259 3415 0029 4226 43

Svrha uplate: Donation for Ana Pupić treatment

Podaci za uplatu na devizni USD račun su:

Banka: OTP Banka Srbija

Primalac: Ana Pupić

IBAN: RS 35 3259 34270664589792

SWIFT/BIC: OTPVRS22

Banka: OTP Banka Srbija a.d. Trg Slobode 5-7, 21 000 Novi Sad, Serbia

Korespodentna banka: CITIBANK N.A.

SWIFT: CITIUS 33

Svrha uplate: Donation for Ana Pupić treatment