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Sveti arhangel Gavrilo zauzima posebno mesto u pravoslavnoj veri, jer je upravo njemu poverena jedna od najvažnijih uloga u istoriji hrišćanstva – da Presvetoj Bogorodici javi vest o rođenju Isusa Hrista. Zbog toga se vekovima poštuje kao blagovesnik, onaj koji donosi dobre vesti i objavljuje velike događaje.

Praznik koji se obeležava 26. jula naziva se Sabor svetog arhangela Gavrila jer je posvećen sećanju na njegova javljanja i službu Bogu i ljudima. Arhangelu Gavrilu crkva uznosi hvalu u pesmama i molitvama, a vernici mu se obraćaju tražeći zaštitu, pomoć, mir u domu i snagu u teškim životnim trenucima.

Ko je bio Sveti arhangel Gavrilo

Ime Gavrilo u prevodu znači "Bog je moja snaga". U hrišćanskoj tradiciji on se smatra jednim od sedam velikih arhangela i jednim od najbližih Božjih glasnika.

Njegova uloga pominje se u Starom i Novom zavetu. Prema crkvenom predanju, arhangel Gavrilo je proroku Mojsiju otkrio tajne stvaranja sveta, objasnio mu događaje iz istorije ljudskog roda i naučio ga mnogim znanjima. Proroku Danilu tumačio je viđenja o budućim carstvima i događajima koji će uslediti.

Posebno mesto u njegovom služenju zauzima najava dolaska Spasitelja. Arhangel Gavrilo javio se pravednoj Ani i najavio joj rođenje kćeri Marije, koja će postati Presveta Bogorodica. Kasnije se javio i svešteniku Zahariji, najavljujući rođenje svetog Jovana Krstitelja.

Foto: Printscreen/Youtube

Najpoznatiji trenutak vezan za arhangela Gavrila jeste Blagovest – kada je došao u Nazaret i Presvetoj Devi Mariji objavio da će roditi Sina Božjeg. Zbog toga je u hrišćanstvu postao simbol radosti, nade i Božje blizine.

Predanje govori da se arhangel Gavrilo javio i pastirima koji su čuvali stada kod Vitlejema, objavljujući im rođenje Hrista, kao i mironosicama kod Hristovog groba, kada im je saopštio vest o Vaskrsenju.

Zašto se slavi Letnji Aranđelovdan?

Iako se među vernicima češće pominje Aranđelovdan 21. novembra, kada se slavi Sabor svetog arhangela Mihaila i svih nebeskih sila, 26. jul je poseban dan posvećen svetom arhangelu Gavrilu.

U narodu je ovaj praznik poznat kao Letnji Aranđelovdan. Njegov značaj povezuje se sa ulogom arhangela Gavrila kao glasnika Božjih poruka i zaštitnika onih koji mu se iskreno obraćaju.

Veruje se da je ovo dan kada treba moliti za zdravlje, slogu u porodici, mir i napredak. Mnogi vernici smatraju da molitve upućene svetom Gavrilu imaju posebnu snagu, naročito kada dolaze iz iskrenog srca.

Narodna verovanja i običaji na Letnji Aranđelovdan

U mnogim krajevima Srbije sačuvana su različita verovanja vezana za ovaj praznik. Sveti arhangel Gavrilo smatra se zaštitnikom doma, porodice i ljudi koji započinju nove životne puteve.

Narod veruje da je Letnji Aranđelovdan povoljan dan za početke, pa mnogi biraju upravo ovaj praznik za važne odluke, započinjanje poslova, useljenje u novi dom ili ostvarenje porodičnih planova.

Foto: Printscreen/Youtube

Posebno se poštuje običaj da se praznik provede u miru i molitvi. Vernici odlaze u crkvu, pale sveće za zdravlje svojih najbližih i zahvaljuju se Bogu na blagoslovima. Kao i kod drugih velikih praznika, izbegavaju se svađe, rasprave i teški poslovi koji nisu neophodni.

Prema narodnom predanju, na ovaj dan posebno je važno činiti dobra dela, pomoći drugome i oprostiti onima sa kojima postoji nesuglasica. Veruje se da dobro učinjeno na praznik svetog arhangela Gavrila donosi mir i blagoslov.

Molitva Svetom arhangelu Gavrilu Vernici se na ovaj praznik obraćaju Svetom arhangelu Gavrilu molitvom za zdravlje, zaštitu, mir i oproštaj grehova. "Sveti Arhangele Gavrilo, koji donese neizrečenu radost sa neba Prečistoj Djevi, ispuni radošću i veseljem srce moje gordošću ispunjeno. O veliki Arhangele Božiji Gavrilo, ti si blagovestio Prečistoj Djevi Mariji začeće Sina Božijeg. Objavi i meni grešnom strašni dan moje smrti i umoli Gospoda Boga za moju grešnu dušu, da bi mi oprostio moje grehe; da me ne zarobi lukavi demon i ovlada mnome. O veliki Arhangele Gavrile! Sačuvaj me od svih nevolja i svih bolesti, sada i uvek i u vekove vekova. Amin."

Praznik kojem se posebno mole žene

Zbog toga što je upravo arhangel Gavrilo doneo Presvetoj Bogorodici vest o rođenju Hrista, mnoge žene ga smatraju svojim zaštitnikom.

Da li žene moraju da nose maramu u crkvi Foto: Shutterstock

Na ovaj dan mu se posebno mole žene koje žele potomstvo, trudnice za zdravlje i lak porođaj, kao i majke koje traže zaštitu za svoju decu.

Tropar: "Nebesnih vojinstav arhistratiže, molim tja prisno mi nedostojniji, da tvojimi molitvami ogradiši nas krovom krilu neveščestvenija tvojeja slavi; sohranjujušče ni, pripadajuščija prilježno i vopijuščija: ot bjed izbavi ni, jako činonačalnik višnjih sil."

Vernici smatraju da molitva svetom arhangelu Gavrilu donosi utehu, nadu i snagu da se lakše prebrode životne teškoće.

Sveti Gavrilo u pravoslavnoj umetnosti

Lik svetog arhangela Gavrila vekovima zauzima posebno mesto u pravoslavnoj ikonografiji. Najčešće se prikazuje kao mladić sa krilima, u svetloj odeći, sa ljiljanom ili žezlom u rukama – simbolima čistote, blagovesti i Božje poruke.

Beli Anđeo u Mileševi Foto: Shutterstock

Jedna od najpoznatijih predstava arhangela Gavrila nalazi se na fresci „Beli anđeo“ u manastiru Mileševa, koja predstavlja jedno od najznačajnijih dela srpske srednjovekovne umetnosti i jedan od najprepoznatljivijih simbola srpske kulture.