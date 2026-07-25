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Svečana promocija najmlađih oficira Vojske Srbije održana je juče u kasarni "General Jovan Mišković" na Banjici, gde je u prve oficirske činove promovisano 130 kadeta.

Pred porodicama, državnim i vojnim vrhom 102 kadeta 147. klase Vojne akademije i 28 kadeta 12. klase Medicinskog fakulteta VMA završili su jedno životno poglavlje i zvanično stupili u oficirski stroj Vojske Srbije.

U kasarni juče nije obeležen samo kraj školovanja. Bio je to dan u kojem su se smenjivali vojnička disciplina i snažne emocije - od svečanog stroja i vojnih počasti do zagrljaja, suza radosnica i ponosa porodica koje su godinama čekale ovaj trenutak.

1/12 Vidi galeriju Promocija najmlađih oficira 2026 Foto: Marko Karović

Simbol vojne časti

Ceremonija je počela dočekom zastave okićene odlikovanjima, jednog od najvećih simbola vojne časti, pred kojom se polaže zakletva na vernost otadžbini.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je mladim oficirima da preuzimaju odgovornost u vremenu velikih izazova i naglasio da će Srbija ostati vojno neutralna.

1/61 Vidi galeriju Promocija najmlađih oficira Vojske Srbije 2026. godine Foto: Marko Karović

- U današnje vreme previranja i međunarodnog bezakonja vi ste garant bezbednosti i sigurnosti građana Srbije. Vi ste ti koji ćete štititi svaku stopu ove zemlje i imati snage da je odbranite. Vaše znanje je resurs u koji je Srbija mnogo uložila i upravo ono će praviti prevagu u budućnosti. Ne bira svako poziv vojnika i oficira - to biraju najčasniji i najhrabriji. Hvala vam za sve što ste učinili do sada i za sve što ćete tek učiniti za svoju Srbiju - poručio je predsednik.

1/10 Vidi galeriju Vučić uručio sabljen najboljim kadetima Foto: Marko Karović

Vučić najboljima uručio oficirske sablje Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je na jučerašnjoj svečanosti sablje najboljim kadetima Vojne akademije i Medicinskog fakulteta VMA. Najbolji kadeti Vojne akademije ove godine su potporučnik Predrag Đuričić - prvi u rangu u službama, potporučnik Nemanja Ivanović - prvi u rangu u Kopnenoj vojsci, i potporučnik Lazar Đorđević - prvi u rangu u Ratnom vazduhoplovstvu i PVO, dok je za najbolju kadetkinju Medicinskog fakulteta VMA proglašena potporučnica Jelena Micić.

Rektor Univerziteta odbrane, brigadni general Boban Đorović, istakao je da Univerzitet sa ponosom predaje Vojsci Srbije novu generaciju mladih oficira.

Foto: Screenshot RTS

- Uveren sam da ćete dostojno obavljati svoje dužnosti i potvrditi da je biti oficir Vojske Srbije vaš životni poziv. Najbolje živi onaj koji živi svoje snove. Vi ste jedan svoj veliki san dosanjali, sada ga živite na ponos svojih porodica, profesije, vojske i Srbije. Živeli najmlađi potporučnici Vojske Srbije! Živeli! - rekao je Đorović.

U ime klase obratio se i potporučnik Predrag Đuričić, prvi u rangu u službama:

- Naša srca biće posvećena odbrani našeg naroda. Mi smo budući čuvari ove zemlje, a svojim znanjem i vrlinama činimo sistem odbrane bogatijim i jačim - poručio je mladi oficir.

Svečani defile

A onda su kasarnom odjeknuli prvi taktovi "Marša na Drinu". Kadetska brigada izvela je svečani defile kojim je komandovao potpukovnik Marko Marjanović, dok je publika pomno pratila svaki korak mladih oficira. U nastavku programa umetnički ansambl Ministarstva odbrane "Stanislav Binički" izveo je pesmu "Oj, Srbijo, mati moja".

Poseban utisak ostavio je letački program Ratnog vazduhoplovstva. Nebom iznad Banjice prohujali su "migovi 29", "laste" i helikopteri, dok su pogledi publike bili uprti ka nebu.

Foto: Marko Karović

Na tribinama gotovo da nije bilo ravnodušnih. Roditelji su pokušavali da zadrže suze, braća i sestre beležili su svaki trenutak telefonima, a kada su, po završetku ceremonije, šapke po tradicionalnom običaju poletele visoko u nebo, emocije više niko nije pokušavao da sakrije.

Za nekoliko sekundi strogi vojnički stroj zamenile su najlepše scene - zagrljaji porodica, osmesi i čestitke najbližih.

Foto: Marko Karović

Radenka Đukić, majka potporučnika Luke Đukića, koji je završio smer Kopnene vojske, nije krila ponos.

Foto: Privatna arhiva

- Ovo je jedno uzvišeno osećanje koje svaki roditelj treba da doživi. Bilo je i teških trenutaka tokom školovanja, ali smo mu bili podrška na svakom koraku. Luka je prvi oficir u našoj porodici. Još od osmog razreda znao je da želi vojni poziv, završio je Vojnu gimnaziju, pa Akademiju. Danas je ostvario svoj san, a mi smo neizmerno ponosni - rekla je za Kurir.

Drugarstvo iz stroja

Stasitog mladog potporučnika u zagrljaju je držala i majka Sanja Maletin iz Lazarevca, majka četvorice sinova, od kojih su čak dvojica završila Vojnu akademiju.

Foto: Privatna arhiva

- Teško je to rečima opisati... Prošle godine ispratili smo jednog sina, a sada i drugog! Presrećni smo i ponosni. Nismo imali oficire u porodici, ali deca su jednostavno sama poželela da probaju i pokazali se kao sjajni studenti. Po njihovoj priči, ono najvrednije što nose odavde jeste prijateljstvo za ceo život. Kad god je bilo teško, drugari iz stroja su bili ti koji su ih podizali da nastave dalje - ispričala je za Kurir.

Da lepota i čast vojničkog poziva na Banjici prepoznaju i gosti iz dalekih zemalja, potvrdila nam je Bergancija Fransisko iz Angole, koja trenutno živi u Srbiji. Došla je da podrži svog dečka Pombu, stipendistu Vojne akademije iz Angole.

Foto: Privatna arhiva

- Jako sam ponosna na njega i moram da kažem - prelep mi je u ovoj uniformi! - rekla nam je uz osmeh Bergancija, dodajući da na Akademiji studira osmoro mladih ljudi iz njene zemlje.

Svečanosti su prisustvovali patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije, predsednica Skupštine Ana Brnabić, premijer Đuro Macut, ministar odbrane Bratislav Gašić, načelnik Generalštaba general Milan Mojsilović, kao i brojni predstavnici vojske i države.

Dok su se gosti polako razilazili, mladi potporučnici već su razmenjivali utiske i razgovarali o prvim dužnostima koje ih očekuju u jedinicama Vojske Srbije. Posle porodičnih fotografija, poslednjih zagrljaja i čestitki, na Banjici je ostao osećaj da su juče, uz mnogo ponosa i emocija, ispraćeni neki novi čuvari uniforme i zastave Srbije.



Vojnički život uči pravim vrednostima

Zastavnik u penziji Ranko Jovanović došao je juče da podrži svoju sestričinu Milicu Zlatojević iz Kraljeva, koja je postala nova oficirka Vojske Srbije.

Foto: Privatna arhiva

- Milica je naše dete, od gimnazije je kod nas u Beogradu i dočekali smo dan da završi školovanje i počne da radi. Malo je krenula mojim stopama, a i drugi teča joj je penzionisani pukovnik, pa se tradicija nastavlja. Vojnički život je potpuno drugačiji - mladi ljudi ovde mnogo brže sazrevaju. Na probleme kroz život gledaju drugačije jer ih internat i služba nauče disciplini i odgovornosti. Uče se pravim nacionalnim i porodičnim vrednostima i neizmerno sam ponosan što imamo još jednog oficira u kući - rekao je zastavnik Jovanović.

"Odmalena je sanjao uniformu"

Ponos nije krio ni Cvetko Bačević, brat novog potporučnika Luke Bačevića.

Foto: Privatna arhiva

- Poreklom smo sa Kosova i Metohije, a živimo u Beogradu. Veoma sam ponosan na brata, ali, iskreno, ovo sam i očekivao od njega. Oduvek je želeo da bude u vojsci, još od malih nogu. Nije mu bilo teško tokom studija, uvek je bio pozitivan, nasmejan, učio je i radio i na kraju se sve isplatilo. Cela naša porodica je danas presrećna - ispričao je Cvetko za Kurir.

Brat oficirke Sare Ilić: Žrtva se isplatila

Za porodicu Ilić iz Leskovca juče je bio dan koji će zauvek pamtiti. Brat nove oficirke Sare Ilić, Veljko, nije krio ponos dok je pričao o njenom životnom putu i školovanju.

Foto: Privatna arhiva

- Sara je prvi oficir u našoj kući. Ne mogu rečima da opišem koliki je ovo ponos. Oduvek je želela u vojsku, završila je i Vojnu gimnaziju. Sa samo 14 godina je otišla od kuće i došla u Beograd. To je bila velika žrtva za sve nas, a roditeljima je najteže palo, ali smo je podržali. Kad danas vidim koliko su srećni, srce mi je puno. Ovo je najlepši dan za našu porodicu - rekao je Veljko za Kurir.

Predrag Đuričić: Radimo ono što volimo

Prvi u rangu u službama, potporučnik Predrag Đuričić iz Sremske Mitrovice, rekao je za Kurir da svi u stroju osećaju veliku čast i ponos.

Foto: Marko Karović