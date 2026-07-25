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Gubitkom ili krađom pametnog telefona često nestaje i dobar deo našeg digitalnog života. Nova metoda kojom kradljivci, nakon preuzimanja uređaja, pokušavaju da dođu i do pristupnih podataka za korisničke naloge postaje sve rasprostranjenija. Nažalost, mali broj ljudi je svestan ove opasnosti, a jednostavna greška u trenutku nepažnje može znatno pogoršati situaciju.

Krađe smartfona učestale su tokom letnje sezone — na plažama, u restoranima i na prepunim gradskim ulicama. Iako savremeni telefoni poseduju napredne sisteme zaštite, poput biometrije (prepoznavanje otiska prsta ili lica), opasnost je i dalje realna. Kako upozoravaju iz kompanije Dojče telekom, problem se često ne završava samo na fizičkom gubitku uređaja.

Kradljivci sve češće kontaktiraju žrtve predstavljajući se kao pošteni pronalazači. Tvrde da žele da vrate telefon, dok im je stvarni cilj preuzimanje podataka za prijavljivanje. Posebno česta meta su iPhone uređaji, budući da se zaključani telefoni teško prodaju. Njihova vrednost na crnom tržištu značajno raste tek kada se sa uređaja ukloni Apple ID.

Kako kradljivci dolaze do vaših podataka

Oprez je neophodan jer prevaranti stupaju u kontakt sa žrtvama putem SMS poruka, aplikacija za dopisivanje ili direktnim telefonskim pozivom. Tvrde da su pronašli izgubljeni smartfon i traže da im se, navodno radi potvrde identiteta, izdaju lozinke, sigurnosni kodovi ili drugi pristupni podaci.

I telefoni mogu da dožive toplotni udar Foto: Shutterstock

Oni koji nasednu na ovu prevaru rizikuju mnogo više od samog uređaja. Sa dobijenim podacima, napadači mogu pristupiti fotografijama, elektronskoj pošti, podacima u oblaku (cloud) i drugim privatnim nalozima. U najgorem scenariju, na ovaj način dolazi do potpunog preuzimanja digitalnog identiteta žrtve.

Kako reagovati u slučaju gubitka telefona

Predstavnici telekomunikacionih kompanija savetuju da se nikada ne otkrivaju PIN kodovi, lozinke niti verifikacioni kodovi nepoznatim osobama, bez obzira na to koliko uverljivo zvučala njihova priča o pronalasku uređaja.

Umeto toga, preporučuje se primena sledećih koraka:

Odmah blokirajte uređaj : Označite telefon kao izgubljen ili ga daljinski zaključajte putem zvaničnih servisa koje nude Apple i Google.

: Označite telefon kao izgubljen ili ga daljinski zaključajte putem zvaničnih servisa koje nude Apple i Google. Promenite lozinke: Bez odlaganja promenite pristupne parametre za sve važne naloge (imejl, društvene mreže, bankarske aplikacije).

Brza reakcija u ovakvim situacijama ključna je kako biste sprečili kradljivce da, pored samog uređaja, trajno preuzmu i vaše lične podatke.