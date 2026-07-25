Slušaj vest

Prema najnovijim podacima sa sajta RHMZ, vikend i početak naredne nedelje obeležiće visoke vrednosti opasnog sunčevog zračenja. Svi građani koji planiraju da uživanje na prijatnim letnjim temperaturama potraže kupajući se na Adi Ciganliji, Štrandu ili obalama reka širom zemlje, moraće da budu na dodatnom oprezu i preduzmu mere zaštite.

Prognoza UV zračenja za Srbiju

Prognoza UV indeksa za 25, 26. i 27. jul pokazuje da će se gotovo cela Srbija nalaziti u "narandžastoj" zoni, što označava visoke vrednosti zračenja od 6 do 7. U glavnom gradu, gde se očekuje veliki broj posetilaca na beogradskim kupalištima, UV indeks će u subotu iznositi 6, dok će u nedelju i ponedeljak porasti na 7.

Posebno upozorenje RHMZ u prognozi o stepenu UV zračenja važi za jug Srbije i pojedine planinske predele, gde će zračenje biti vrlo visoko (vrednost 8, "crvena" zona). U Sjenici će već u subotu UV indeks dostići vrednost 8, dok će se u nedelju "crvena" zona proširiti i na Crni Vrh, Dimitrovgrad, Vranje, kao i na Peć, Prizren i Prištinu. Vrednost 8 zadržaće se u Prizrenu i Dimitrovgradu i početkom radne nedelje, u ponedeljak.

Samo će retki gradovi u pojedinim danima imati umeren UV indeks (vrednost 5, žuta zona), poput Kikinde, Vršca i Velikog Gradišta u subotu, ili Zlatibora u nedelju.

Kada treba izbegavati sunce:

Kada je indeks UV zračenja 6 ili 7, to znači da je zračenje visoko i da je potrebno preduzeti mere zaštite.

Kada je 8-10, kaže se da je veoma visoko i potrebno je izbegavati sunce.

Ako je 11 ili više, znači da je zračenje ekstremno visoko i tada ne bi trebalo izlaziti iz kuće.

Foto: Shutterstock

Da li nas oblaci štite

Sunčevo zračenje je najintenzivnije kada nema oblaka ili je oblačnost veoma mala.

Sa većom gustinom oblaka zračenje je manje, ali treba imati u vidu da određena količina UV zraka prolazi kroz oblake, piše na sajtu Zavoda za javno zdravlje.

Zašto se u vodi "gori"

Mnoge površine reflektuju UV zračenje i doprinose povećanju jačine UV zraka. Dok trava, zemlja ili voda reflektuju manje od 10 odsto UV zračenja, pesak reflektuje oko 15 odsto, a morska pena oko 25 odsto.

Kako se zaštititi

Opšte je pravilo da u periodu od 10 do 16 časova treba izbegavati izlaganje suncu.

Takođe, preporučuje se korišćenje preparata sa zaštitnim faktorom u svim vremenskim uslovima, u svakoj sezoni, a pogotovo tokom leta. Trebalo bi koristiti faktor zaštite od sunca SPF-30 i više, koji štiti od UVA i UVB zračenja.

Kada je reč o odeći, preporučuje se nošenje kapa i šešira sa širokim obodom i odeće svetlih boja, od prirodnih materijala, po mogućstvu sa dugim rukavima, ili specijalne odeće sa zaštitnim faktorom (odeća sa oznakom "UPF - ultraviolet protection factor").

Preporučuje se i nošenje naočara sa 100 odsto UVA/UVB zaštitom, ali i kozmetika i kontaktna sočiva koja nude UV zaštitu. Treba izbegavati solarijume, jer se u njima koriste UVA zraci.

Kako se nanosi zaštitni faktor

Zaštitni faktor se nanosi najmanje 15 minuta pre izlaska napolje, a treba ga ponovo nanositi na svaka dva sata, češće pri obilnijem znojenju i nakon svakog boravka u vodi.

Razlike između UVA, UVB i UVC zračenja

UVA zračenje: Može proći kroz oblake i staklo, izaziva trenutno tamnjenje kože, doprinosi oštećenju kože, koristi se u solarijumima, doprinosi nastanku raka kože.

UVB zračenje: Izaziva crvenilo i opekotine na koži, ima ključnu ulogu u nastanku raka kože, izaziva odloženo tamnjenje kože (3-7 dana), ne prodire značajno kroz staklo.

UVC zračenje: Najopasnija vrsta UV zračenja, može doći do profesionalne izloženosti ovom zračenju (varoci i svi drugi koji rade sa aparatima koji emituju UVC zrake), može izazvati kratkotrajna teža oštećenja oka, poput zapaljenja rožnjače, nekada se koristilo u solarijumima.

Vremenska prognoza za naredne dane

U Srbiji će u nedelju, 26. jula, biti pretežno sunčano i toplije, s najnižom temperaturom od 8 do 17, a najvišom od 30 do 34 stepena.

Kasnije posle podne, uveče i noću uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).