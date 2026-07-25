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Nacionalna asocijacija turističkih agencija Srbije (YUTA) oglasila se povodom najavljene obustave rada na graničnim prelazima između Severne Makedonije i Grčke, koja bi mogla da izazove duža zadržavanja putnika.

Kako je saopštila JUTA, za ponedeljak, 27. jul, najavljena je četvoročasovna obustava rada carinskih službi na kopnenim graničnim prelazima sa Grčkom, u periodu od 5.00 do 9.00 časova po srpskom vremenu (odnosno od 6.00 do 10.00 časova po lokalnom vremenu u Grčkoj).

Obustava se odnosi na carinske službe na graničnim prelazima:

Evzoni (Bogorodica)

Dojrani (Dojran)

Niki (Međžitlija)

Prema dostupnim informacijama, putnička vozila biće propuštana na svakih deset minuta, dok će teretni saobraćaj biti u potpunosti obustavljen u oba smera.

Iz JUTE savetuju putnike da svoje putovanje planiraju imajući u vidu mogućnost dužih zadržavanja na graničnim prelazima tokom prepodnevnih časova, kao i da prate najnovije informacije nadležnih institucija i stanje na graničnim prelazima pre polaska na put.

S obzirom na to da se bliži vrhunac turističke sezone i da veliki broj građana Srbije putuje ka grčkim letovalištima, putnicima se preporučuje dodatno strpljenje i pravovremeno informisanje o situaciji na granici.