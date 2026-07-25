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Putnička vozila očekuje jednočasovno zadržavanje na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Batrovci, dok je na ulazu zadržavanje pola sata, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije, putnička vozila na Gradini čekaju sat i 10 minuta na izlazu i pola sata na ulazu u Srbiju.

Na Horgošu zadržavanje za putnička vozila na izlazu je sat vremena, a na ulazu pola sata, dok se na Preševu na izlazu čeka pola sata, a na ulazu 40 minuta.

Za teretna vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja.

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