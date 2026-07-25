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Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom Đorđe Milićević, svečano je otvorio kulturno-obrazovni kamp za decu i mlade iz dijaspore i regiona, koji se održava u Petrovcu na Mlavi.

Svečanom otvaranju je prisustvovao i predsednik opštine Petrovac na Mlavi Duško Nedinić.

Ministar Đorđe Milićević je istakao da je jedan od ciljeva kampova da se u deci i mladima probudi osećaj da je Srbija njihova kuća i dodao da u Srbiji oni imaju prijatelje, svoju istoriju i mesto kome će se uvek vraćati.

Naš cilj nije da vas ovde dovedemo samo na nekoliko dana, rekao je ministar Milićević i dodao je da su pred učesnicima kampa dani ispunjeni učenjem, druženjem i nezaboravnim iskustvima.

Kroz obrazovne radionice upoznaćete bogatstvo srpskog jezika, istorije i kulture, jer je upravo znanje o sopstvenim korenima najbolji način da sačuvamo svoj identitet, ma gde živeli, rekao je ministar Milićević na svečanom otvaranju.

Ministar Milićević otvorio kulturno-obrazovni kamp za decu u Petrovcu na Mlavi Foto: Marija Blagojević

Imaćete priliku da naučite i vlaške igre ovog kraja, da kroz folklor osetite duh Petrovca na Mlavi i Homolja, jer se tradicija najbolje čuva kada se prenosi sa generacije na generaciju, rekao je ministar Milićević i dodao da zajednički trenuci opuštanja i druženja u Banji Ždrelo, kao i koncert biće još jedan dokaz zajedništva, jer muzika i kultura brišu sve granice.

Ministar Đorđe Milićević je rekao da bi bio najsrećniji da, kada deca i mladi iz sveta, završe svoje škole i fakultete u zemljama u kojima živite, dođu u svoju Srbiju i dodao da će tako biti i primer ostalima - jer je povratak pitanje odluke, a ne analize.

Srbija je danas sigurno mesto i zemlja u kojoj se može planirati budućnost, rekao je ministar Milićević i dodao da će država nastaviti da ulaže u programe za naše najmlađe sunarodnike iz sveta: jer to nije trošak, već ulaganje u budućnost.

Dok budete obilazili ovaj kraj, učili njegove igre i upoznavali njegove ljude, nemojte samo gledati Srbiju, rekao je ministar Milićević i dodao da je važno da se iznutra osetiti šta znače ljubav prema otadžbini i srpsko nasleđe.

Neka vam ovaj kamp bude početak prijateljstava koja će trajati čitav život i razlog da se Srbiji uvek vraćate sa osmehom, zaključio je ministar Milićević.

Kurir.rs

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