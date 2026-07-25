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Svečanim otvaranjem Prvog memorijalnog turnira u fudbalu odata je počast Ivanu Simoviću, pripadniku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, čiji su profesionalizam, hrabrost, požrtvovanost i ljudskost ostavili dubok trag među kolegama, prijateljima i svima koji su ga poznavali.

U prisustvu članova porodice, kolega, prijatelja, predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu, FK „Jedinstvo“ iz Petrovca i brojnih gostiju, istaknuto je da turnir nije samo sportsko nadmetanje, već simbol sećanja, poštovanja i zahvalnosti čoveku koji je svoj život posvetio službi i drugima.

Foto: UVS MUP

Ivan Simović bio je pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova od 1. septembra 2001. godine. Tokom svoje službe bio je primer odgovornosti, časti i profesionalnosti, uvek spreman da pomogne i stane u zaštitu drugih. Kolege ga pamte kao tihog, skromnog i povučenog čoveka, čiji su dobrota, poštenje i smisao za humor ostavili neizbrisiv trag.

Prvi memorijalni turnir organizovan je na inicijativu Ivanovih kolega, uz podršku njegove porodice, FK „Jedinstvo“ iz Petrovca i Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu, sa namerom da postane tradicionalna sportska manifestacija koja će iz godine u godinu čuvati uspomenu na njegovo ime i delo.

Foto: UVS MUP

Organizatori su poručili da će turnir svake godine okupljati dobre ljude, promovisati sportski duh, prijateljstvo, zajedništvo i fer-plej – vrednosti koje je Ivan Simović svojim životom i radom dosledno predstavljao.