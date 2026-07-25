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Svečanim otvaranjem Prvog memorijalnog turnira u fudbalu odata je počast Ivanu Simoviću, pripadniku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, čiji su profesionalizam, hrabrost, požrtvovanost i ljudskost ostavili dubok trag među kolegama, prijateljima i svima koji su ga poznavali.

U prisustvu članova porodice, kolega, prijatelja, predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu, FK „Jedinstvo“ iz Petrovca i brojnih gostiju, istaknuto je da turnir nije samo sportsko nadmetanje, već simbol sećanja, poštovanja i zahvalnosti čoveku koji je svoj život posvetio službi i drugima.

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Foto: UVS MUP

Ivan Simović bio je pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova od 1. septembra 2001. godine. Tokom svoje službe bio je primer odgovornosti, časti i profesionalnosti, uvek spreman da pomogne i stane u zaštitu drugih. Kolege ga pamte kao tihog, skromnog i povučenog čoveka, čiji su dobrota, poštenje i smisao za humor ostavili neizbrisiv trag.

Prvi memorijalni turnir organizovan je na inicijativu Ivanovih kolega, uz podršku njegove porodice, FK „Jedinstvo“ iz Petrovca i Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu, sa namerom da postane tradicionalna sportska manifestacija koja će iz godine u godinu čuvati uspomenu na njegovo ime i delo.

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Foto: UVS MUP

Organizatori su poručili da će turnir svake godine okupljati dobre ljude, promovisati sportski duh, prijateljstvo, zajedništvo i fer-plej – vrednosti koje je Ivan Simović svojim životom i radom dosledno predstavljao.

Svečanim proglašenjem turnira otvorenim započeto je prvo memorijalno sportsko okupljanje posvećeno Ivanu Simoviću, uz poruku da sećanje na njega nastavlja da živi kroz ljude koji ga pamte, poštuju i sa ponosom čuvaju uspomenu na njegovo delo.

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