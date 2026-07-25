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Lekarski pregled obavezan je ne samo za buduće vozače prilikom polaganja vozačkog ispita, već i za one koji su vozačku dozvolu već stekli, poput vozača koji su prešli starosnu granicu od 65 godina, profesionalnih vozača ili vozača sa zdravstvenim problemima.

Uobičajeno trajanje vozačke dozvole je 10 godina.

Međutim, kod tri grupe vozača obavezni su dodatni lekarski pregledi.

Vozači stariji od 65 godina

Kada vozači navrše 65 godina, zakon nalaže da prolaze redovne zdravstvene preglede.

- Vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima izdaje se na rok od 10 godina, a licima starijim od 65 godina na rok važenja do najviše pet. Licima koja u vreme izdavanja vozačke dozvole imaju više od 55 godina, dozvola se izdaje sa rokom važenja do navršene 65. godine. Izuzetno, dozvola se može izdati i na kraće vreme, na osnovu nalaza i mišljenja u uverenju o zdravstvenoj sposobnosti za vozača - navodi se na sajtu MUP.

Na ovaj način, zakon forsira starije vozače da češće proveravaju svoje zdravstveno stanje i time se osiguraju da ne ugrožavaju ni sebe ni druge učesnike u saobraćaju. Zbog toga im zahtev za vozačkom dozvolom zbog zdravstvenog stanja može biti i odbijen.

Šta se radi na lekarskom pregledu

Lekari će pregledati motoriku tela, psihičko stanje, vid i druge sposobnosti, kako bi se uverili da li ste sposobni da i dalje vozite automobil bez ugrožavanja bezbednost učesnika u saobraćaju.

U to spada:

Pregled oftalmologa

Pregled neuropsihijatra

Pregled psihologa

Pregled lekara opšte medicine

Vozači početnici

Svi kandidati koji žele da dobiju vozačku dozvolu u Srbiji moraju proći kroz kompletan zdravstveni pregled. Ovaj pregled obuhvata osnovnu medicinsku procenu, uključujući testove vida, sluha i opštu procenu zdravlja.

Slična procedura je kao i kod lekarskog pregleda kod osoba koje su prešle 65. godinu.

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Profesionalni vozači

Za profesionalce, kao što su vozači kamiona i autobusa (C, D i E), lekarski pregled bez kojeg nema produženja njihovih vozačkih dozvola, obavlja se na svake tri godine.

Ovi pregledi su stroži i zahtevaju češće kontrole. Profesionalni vozači moraju biti u dobrom fizičkom stanju kako bi bezbedno upravljali velikim vozilima ili javnim prevozom.

S druge strane, vozači koji imaju A i B dozvolu, ako se u međuvremenu ne razbole tako da to ugrozi njihovu vozačku sposobnost, ne moraju da obavljaju lekarski pregled sve do 65. godine života!

Vozači sa zdravstvenim problemima

Vozači koji imaju hronične bolesti, kao što su dijabetes, epilepsija ili srčane bolesti, obavezni su da redovno prolaze zdravstvene preglede kako bi se procenilo da li su i dalje sposobni da voze.

U zavisnosti od vrste bolesti, ovi pregledi moraju da se obavljaju na godišnjem nivou, a u nekim slučajevima, testovi se mogu raditi češće, kao što su testovi za šećer u krvi, EKG ili kontrola krvnog pritiska.

Cene zdravstvenih pregleda za vozače

Cene lekarskih uverenja u državnim službama iznosi 2.093 dinara za vozače A i B kategorije, dok u privatnim domovima zdravlja ona se kreće i do 4.000 dinara.

Kada je reč o vozačima koji su prešli 65. godinu, pre nego što se jave na lekarski pregled, moraće da uplatite taksu čija visina zavisi od zdravstvene ustanove u kojoj se obavlja pregled — uglavnom iznosi između 1.500 i 3.000 dinara.

Dalja procedura je ista kao i kod standardne promene vozačke dozvole. Pre apliciranja za novu vozačku dozvolu, morate uplatiti tri naknade o kojima možete da se informišete na zvaničnom sajtu Ministarstva spoljnih poslova (MUP).

Za profesionalne vozače, trošak može biti viši jer uključuje dodatne testove, kao što su elektrokardiogram (EKG), testovi na psihoaktivne supstance i druge medicinske provere.

Cene ovih pregleda mogu se kretati od 6.000 do 8.000 dinara, a u zavisnosti od specijalizacije i specifičnih zahteva, trošak može biti i veći.