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Kada je temperatura viša od 30 stepeni i automobil je izložen direktnom suncu, temperatura u njegovoj unutrašnjosti za manje od 20 minuta može da dostigne kritičnih 50 stepeni. Posle samo sat vremena temperatura može da bude gotovo 70 stepeni! Automobil parkiran na suncu svega nekoliko minuta već može da postane prava pokretna sauna. Čak se i vozila koja su u hladu tokom leta zagrevaju, iako nešto sporije.

Ljudi i životinje svakako ne bi trebalo da ostaju u parkiranom automobilu tokom velikih vrućina. Međutim, postoje i predmeti koji zbog visokih temperatura u vozilu mogu da postanu opasni. Evo šta nikako ne bi trebalo da ostavljate u automobilu tokom vrelih dana, prenosi portal Blick.

Kada su tečnosti izložene visokim temperaturama, povećava im se zapremina i šire se. To može da dovede do toga da maslinovo ulje ili kozmetički proizvodi koje ste kupili na odmoru iscure i naprave nered u automobilu. To jeste neprijatno, ali nije naročito opasno.

Situacija je drugačija sa tečnostima koje sadrže hemikalije, poput antifriza, dezinfekcionih sredstava ili sredstava za čišćenje, kao i sa dezodoransima u spreju i upaljačima. Ukoliko procure, u automobilu mogu da se prošire otrovna isparenja.

Opasnost od eksplozije

Kod plastičnih flaša, limenki i staklenih flaša situacija može da postane ozbiljna već na temperaturama od oko 50 stepeni, jer posude možda više neće moći da izdrže povećani pritisak u unutrašnjosti. Zato uvek treba poštovati bezbednosna upozorenja na ambalaži, a predmete koji mogu da eksplodiraju odložiti u kasetu ispred suvozača, gde su zaštićeni od direktne sunčeve svetlosti.

I elektronski uređaji, poput pametnih telefona, prenosivih baterija, laptopova ili tableta, mogu se usled direktnog izlaganja suncu pregrejati, zapaliti, pa čak i eksplodirati. Visoke temperature takođe mogu da oštete elektroniku, što važi i za navigaciju postavljenu na vetrobransko staklo.

Elektronske uređaje svakako ne bi trebalo ostavljati na vidljivom mestu u automobilu, već ih treba odložiti u kasetu ili prtljažnik kako bi bili zaštićeni i od krađe.

I flaša vode može da izazove požar

Čak je i požar izazvan flašom vode moguć. Staklene, pa čak i plastične flaše koje se nalaze direktno na suncu, pod nepovoljnim uglom mogu da deluju poput lupe. Zbog toga može doći do progorevanja dokumenata, fascikli ili sedišta automobila, a u najgorem slučaju i do požara.

To se posebno može dogoditi sa providnim flašama koje sadrže providne tečnosti, odnosno čak i sa vodom, koja je tokom velikih vrućina svakako neophodna.