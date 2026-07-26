Slušaj vest

Sabor Svetog arhangela Gavrila ili, kako se češće naziva u narodu, letnji Aranđelovdan, veliki je praznik koji se proslavlja svake godine 26. jula. Naši stari su odvajkada mnogo poštovali dane posvećene Svetom Aranđelu, nisu radili teške poslove, a na osnovu vremenskih prilika tumačili su kakva ih godina čeka i šta im svetac poručuje.

Letnji Sveti Aranđel, dan posvećen arhangelu Gavrilu, po narodnom verovanju smatra se zaštitnikom ljudi i stoke od vremenskih nepogoda. Ovaj veliki praznik je i važan dan za žene koje žele da postanu majke. Arhangel Gavrilo, koji se proslavlja 26. jula, glasnik je velikih promena, a kad tog dana grmi, pucaju gromovi i pada kiša, to nije samo nevreme; narodno verovanje kaže da je to znak sa neba.

Šta znači nevreme na letnji Aranđelovdan

Naši stari su verovali da kad na letnji Aranđelovdan zagrmi – ni nebo više ne može da ćuti! Ako na ovaj dan pada kiša i grmi, to znači da nepravda u narodu vapi do neba, a Sveti Aranđel sa mačem izlazi da deli pravdu. Veruje se, takođe, i da će u takvoj godini "više istine isplivati, ali kroz buru i lom", pa se savetuje oprez u rečima i postupcima, jer šta ko poseje, to će do Božića žnjeti.

Foto: Shutterstock

Takođe, grmljavina na Aranđelovdan označava da jesen neće biti blaga, a zima može da bude puna naglih preokreta – kako u vremenu, tako i u životima ljudi. Kiša na letnji Aranđelovdan simboliše oči onih koji su prevareni, iznevereni ili zaboravljeni, i narod kaže: "Ko je koga povredio – tog će stići, pa makar i u snovima!"

Naši stari su govorili:

"Ako grmi na letnjeg Svetog Aranđela, neće narod lako kroz godinu!"

"Kiša na ovaj dan pere grehe, ali i otkriva duše pokvarene."

Zato se danas, kad pukne grom ili nebo pusti kišu, mnogi prekrste i šapnu:

"Gavrilo pravdu nosi – neka svako dobije po zasluzi!"