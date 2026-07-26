Ključne odredbe predloženog zakona

"Sa srednjom školom to je mnogo teže"

- Vidim da je većina škola uvela zabranu telefona, ali mislim da je jako teško u praksi sprovoditi tako nešto. Uvek je bilo i biće slučajeva da neko dete ne ispoštuje pravilo. Ipak, lakše je kontrolisati mlađu decu nego stariju, jer roditelji nad mlađima već imaju određenu kontrolu. Sa srednjom školom je to mnogo teže i nisam sigurna da li su srednje škole kod nas tako nešto uvodile. Bile su mere da se telefoni stavljaju u posebne kutije za vreme nastave, dok su za vreme odmora učenici mogli da ih koriste, ali nisam sigurna koliko se to poštovalo. Dete uvek može da kaže da nije ponelo telefon, a niko nema pravo da ga pretresa. Trebalo bi da se uvede odgovarajuća zakonska regulativa koja bi se uskladila sa ovim merama. Škole su sada uvele određene pravilnike o tome kako bi telefon trebalo da se upotrebljava, ali u tom slučaju provera deteta prosto ne može da se sprovede - kaže ona.