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Nacionalna asocijacija turističkih agencija Srbije (JUTA) upozorila je sve građane koji putuju ka Grčkoj da u ponedeljak, 28. jula, očekuju izmene u radu graničnih prelaza i moguća duža zadržavanja. Zbog najavljene četvoročasovne obustave rada carinskih službi na pojedinim prelazima, putnicima se savetuje da pažljivo isplaniraju putovanje i računaju na gužve.

JUTA je na svom zvaničnom Fejsbuk profilu objavila obaveštenje u kojem navodi da će u ponedeljak biti organizovana četvoročasovna obustava rada na graničnim prelazima sa Grčkom.

Kako je saopšteno, obustava će trajati od pet do devet časova po srpskom vremenu (odnosno od 6 do 10 časova po lokalnom vremenu u Grčkoj).

Mera se odnosi na carinske službe na kopnenim graničnim prelazima:

  • Evzoni (Bogorodica),
  • Dojrani (Dojran),
  • Niki (Mežitlija).
Gužve na Evzoniju
Foto: Kurir/T.S.

Prema informacijama koje je objavila JUTA, putnička vozila neće biti potpuno zaustavljena, već će prelaziti granicu u intervalima od po deset minuta, dok će teretni saobraćaj u tom periodu biti u potpunosti obustavljen.

Iz JUTE apeluju na sve turiste iz Srbije da prilikom planiranja puta uzmu u obzir moguće zastoje, naročito u popodnevnim satima, kada se očekuje dodatno opterećenje graničnih prelaza zbog povećanog broja vozila.

- Preporučujemo putnicima da planiraju putovanje uz mogućnost dužih zadržavanja na graničnim prelazima u popodnevnim časovima, kao i da prate informacije nadležnih institucija - navodi se u obaveštenju JUTE.

Turistima koji kreću ka omiljenim letovalištima u Grčkoj savetuje se da pre polaska provere stanje na graničnim prelazima i, ukoliko su u mogućnosti, prilagode vreme putovanja kako bi izbegli najveće gužve.

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