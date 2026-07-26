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JUTA je na svom zvaničnom Fejsbuk profilu objavila obaveštenje u kojem navodi da će u ponedeljak biti organizovana četvoročasovna obustava rada na graničnim prelazima sa Grčkom.

Kako je saopšteno, obustava će trajati od pet do devet časova po srpskom vremenu (odnosno od 6 do 10 časova po lokalnom vremenu u Grčkoj).

Mera se odnosi na carinske službe na kopnenim graničnim prelazima:

Evzoni (Bogorodica),

Dojrani (Dojran),

Niki (Mežitlija).

Foto: Kurir/T.S.

Prema informacijama koje je objavila JUTA, putnička vozila neće biti potpuno zaustavljena, već će prelaziti granicu u intervalima od po deset minuta, dok će teretni saobraćaj u tom periodu biti u potpunosti obustavljen.

Iz JUTE apeluju na sve turiste iz Srbije da prilikom planiranja puta uzmu u obzir moguće zastoje, naročito u popodnevnim satima, kada se očekuje dodatno opterećenje graničnih prelaza zbog povećanog broja vozila.

- Preporučujemo putnicima da planiraju putovanje uz mogućnost dužih zadržavanja na graničnim prelazima u popodnevnim časovima, kao i da prate informacije nadležnih institucija - navodi se u obaveštenju JUTE.