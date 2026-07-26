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Grčka je i ovog leta ubedljivo najtraženija destinacija među turistima iz Srbije, a stotine porodica ovih dana kreću put omiljenih letovališta očekujući bezbrižan odmor. Ipak, društvene mreže sve češće postaju mesto na kojem putnici dele neprijatna iskustva sa smeštajem, upozoravajući druge da dobro provere apartmane pre nego što ih rezervišu. Jedna objava iz Fejsbuk grupe "Grčka – grupa za turiste" izazvala je lavinu reakcija nakon što je jedna Srpkinja opisala u kakvim je uslovima, kako tvrdi, dočekana u Nea Flogiti.

Kako je navela, u letovalište je stigla sa trogodišnjim detetom preko agencije iz Prokuplja koja sarađuje sa jednom niškom agencijom, a već pri ulasku u apartman usledio je, kako kaže, potpuni šok.

U objavi je napisala:

"Bubašvabe, paukovi, paučina"

- Želim da se oglasim povodom jedne vrlo neprijatne stvari, a možda dobijem i neki savet šta da radimo. Došli smo jutros sa detetom od tri godine u Nea Flogitu, preko agencije iz Prokuplja koja sarađuje sa niškom agencijom, naziv poznat redakciji.

Elem, soba je toliko prljava, na zidovima paukovi i paučina od prošle godine, priložiću slike svega, ali vrhunac su bubašvabe, one crne gadne koje nam gmižu po stvarima i čim upalimo svetlo beže između pločica i zida u neke rupice.

Foto: Printscreen/ Grčka - grupa za turiste

- Smeštaj plaćamo 750 evra, odnosno 75 evra po danu, nisam očekivala za taj novac da nas crnac hladi orahovim lišćem, ali malo je reći da sam zgrožena ovom strokom. Pritom, nismo dobili nijednu rolnu WC papira, nijedan peškir, tečnost za sudove, niti sunđer ili bilo kakvu krpu. Na posteljinama žute fleke. Kontaktirala sam devojku iz agencije kod koje smo uplatili, kao i predstavnicu niške agencije u Nea Flogiti. S obzirom na to da je kasno, očekujem njihove odgovore ujutru.

Objava je izazvala veliki broj komentara, a mnogi članovi grupe izrazili su saosećanje sa porodicom koja je, kako navode, dugo čekala godišnji odmor.

Jedan od komentara koji je privukao najviše pažnje glasi:

Foto: Kurir/T.S.

- Jako mi teško bude kad vidim da ljudi ovako prođu za nešto što čekaju cele godine, vesele se tome, izdvoje taj novac (nije malo uopšte) na bilo koji način... Ali opet mi nije jasno zašto se ljudi malo ne raspitaju i provere smeštaj gde idu... Evo samo za pet minuta sam video da ima ocenu 2.6 na Gugl mapama, očajne recenzije gde je sve ovo navedeno, a AI izbacuje još detaljnije probleme... Pa pogledajte malo, ljudi, gde idete..."