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Srpska pravoslavna crkva danas slavi Svetog apostola Akilu, jednog od sedamdesetorice apostola, vernog Hristovog sledbenika i saradnika Svetog apostola Pavla. Njegov život ostao je zapisan kao primer velike odanosti veri, ali i spremnosti da se istraje u služenju Bogu uprkos progonima i stradanjima.

Sveti Akila bio je Jevrejin koji je u početku živeo u Italiji sa svojom suprugom Priskilom. Kada je rimski car Klaudije naredio proterivanje svih Jevreja iz Rima i Italije, Akila se sa ženom preselio u Korint. Tamo je upoznao apostola Pavla, koji je boravio u njihovom domu oko godinu i po dana. Upravo tada Akila i Priskila prihvatili su hrišćansku veru i bili kršteni.

Goreći revnošću prema Hristu, Akila i Priskila postali su bliski saradnici apostola Pavla. Pratili su ga do Efesa i pomagali mu u njegovom apostolskom delu. Njihovu posvećenost Pavle je posebno istakao u svojoj Poslanici Rimljanima, kada je napisao:

"Pozdravite Priskilu i Akilu, pomoćnike moje u Hristu Isusu, koji za dušu moju svoje vratove položiše, kojima ne ja jedan zahvaljujem nego i sve crkve neznabožačke, i domašnju crkvu njihovu."

Nakon smrti cara Klaudija, Jevrejima je bilo dozvoljeno da se vrate u Italiju, pa su se Akila i Priskila vratili u Rim. Kasnije se ponovo pominju u Efesu, gde su nastavili da šire hrišćansko učenje i deluju zajedno sa Svetim Timotejem. Apostol Pavle ih je i pred svoju smrt, dok je bio zatočen u Rimu, pozdravio u poslanici Timoteju.

Kao episkop, Sveti Akila je mnoge priveo hrišćanskoj veri, krstio ih i duhovno prosvetio. Rušio je paganske idole, podizao hramove i postavljao sveštenike, šireći među ljudima učenje o Hristu. Zbog svoje vere i propovedanja, stradao je od ruke ozlojeđenih neznabožaca i tako, prema hrišćanskom predanju, prešao u Carstvo Hristovo.

Na dan Svetog apostola Akile vernici se podsećaju na značaj istrajnosti, vere i pomaganja drugima. U narodu postoji običaj da se na ovaj dan izgovara molitva Svetom Akili, uz verovanje da molitva donosi duhovni mir, zaštitu i molbu za oproštaj grehova.

Molitva Svetom apostolu Akili: "Apostole Sveti, Akilo, moli Milostivoga Boga, da oproštaj grehova podari dušama našim."