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Mladoj devojci Vanji Vasić je pukao vodenjak u trenutku dok je svom suprugu na venčanju izgovarala sudbonosno "da"!

Dok bi većina mlada u ovakvoj situaciji pravo krenula u porodilište, Vanja je imala drugačiji plan. Od ceremonije venčanja nije želela da odustane ni kada joj je pukao vodenjak, pa je najpre izgovorila sudbonosno "da", a samo tri sata kasnije na svet je donela sina Boška.

Njena nesvakidašnja priča nasmejala je i iznenadila ljude na društvenim mrežama. Snimak je javno objavila na svom Instagram profilu i otkrila kako se sve odigralo, od iznenadne odluke da se uda, do porođaja koji je usledio svega nekoliko sati kasnije.

Kako je ispričala, termin za porođaj bio joj je 21. jula, a venčanje uopšte nije bilo u planu.

- Nismo planirali da se venčamo. Pomislila sam gde ću sad trudna, stomak do zuba, ovo ono. Ali, moj dragi svekar, čika Bole kaže meni, ajte vi da se venčate. I ja rekoh, što da ne - priča Vanja u videu objavljenom na svom Instagram profilu i dodaje:

Foto: Instagram printscreen vanjavasic710

- Odluka je pala praktično preko noći. Iz opštine su im ponudili prvi slobodan termin već za dva dana, odnosno u sredu. Vremena za pripreme gotovo da nije bilo - slobodnih termina kod frizera i šminkera nije bilo, a ni venčanicu nije stigla da obezbedi.

Ipak, ništa od toga nije je pokolebalo.

Neočekivani obrt pre venčanja

Kuma je preuzela ulogu šminkera, sve je bilo spremno za polazak, a onda je usledio potpuno neočekivan obrt.

- Završavamo sve, sedam u auto, kad ono nešto mokro. Pukao vodenjak. Ništa. Umesto u bolnicu, ja u opštinu - prisetila se Vanja.

Kako kaže, matičarka je ostala zatečena i pokušala da je ubedi da odmah ode u porodilište.

Matičarka odbijala da ih venča

- Ja sam joj rekla, bogami venčaćeš me! Nisam htela da odem dok nisam potpisala jer, jelte, nisam se spremila za džabe - kroz osmeh prepričava mlada mama.

Ni tu nije bio kraj nesvakidašnjem danu. Nakon što su razmenili zavete i potpisali papire, usledilo je fotografisanje, a tek onda odlazak kući kako bi uzela stvari za porodilište.

- Auto se gasi, Stefan nervozan. Čitav haos. Stižemo mi u bolnicu, gledaju u mene. Gde si ti došla? Ja rekla, da se porodim - ispričala je Vanja.