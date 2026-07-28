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Fotografija i ispovest jedne putnice iz Nikšića izazvale su burne reakcije na društvenim mrežama nakon što je opisala nesvakidašnje iskustvo iz taksi vozila. Kako tvrdi, ostala je zatečena kada je primetila da taksistavozi potpuno bos, zbog čega se zapitala da li je takvo ponašanje primereno profesionalnom vozaču.

Objava je početkom jula osvanula na Instagram stranici "Podgorički vremeplov", uz fotografiju iz vozila i opis događaja.

- Jedna čitateljka poslala je svoje iskustvo iz taksi vozila u Nikšiću. Danas sam pozvala taksi u Nikšiću. Sela sam pozadi i ostala šokirana kada sam videla da taksista, koji ima preko 60 godina, vozi bos. Iskreno, to mi je delovalo veoma neobično i neprofesionalno. Stvarno me iznenadilo šta se sve može videti. Šta vi mislite, da li je vožnja bosih nogu primerena kada je reč o profesionalnim vozačima taksija?

Objava je ubrzo privukla veliki broj komentara, a mnogi su podelili slična iskustva. Među njima se izdvojio i komentar jednog korisnika koji je napisao:

- Mislio sam da sam jedini kome se isto desilo.

Dok su jedni ocenili da je ovakav prizor neprofesionalan, drugi su isticali da način obuvanja vozača ne utiče nužno na bezbednost, sve dok bezbedno upravlja vozilom.

Šta kaže zakon u Crnoj Gori?

Iako je fotografija izazvala polemiku na društvenim mrežama, prema važećim propisima u Crnoj Gori ne postoji odredba koja izričito zabranjuje vozačima da upravljaju vozilom bosih nogu.

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima Crne Gore ne propisuje obavezu nošenja obuće tokom vožnje. Međutim, vozač je dužan da vozilom upravlja na bezbedan način i da ne ugrožava saobraćaj. Ukoliko bi se u konkretnom slučaju utvrdilo da je vožnja bez obuće uticala na sposobnost bezbednog upravljanja vozilom ili doprinela nastanku saobraćajne nezgode, ta okolnost mogla bi da bude predmet ocene nadležnih organa.