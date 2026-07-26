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Letnje vrućine donose izazove vozačima, a želja da auto uvek bude čist u ovim danima može da napravi neočekivan trošak. Mnogi vozači tokom toplih dana odlaze na samouslužne, bezdodirne perionice, ne sluteći da kombinacija visokih temperatura i hemije može oštetiti lak vozila.

Stručnjaci za auto-detajling upozoravaju na tri ključne greške koje se često prave pri pranju karoserije.

1. Pranje vrele limarije dovodi do oštećenja i mrlja

Najčešća greška je pranje automobila čija je limarija zagrejana na suncu. Kada hladnu vodu ili aktivnu penu nanesete na vrelu površinu, dolazi do takozvanog toplotnog šoka.

Pored rizika od stvaranja mikroskopskih oštećenja na laku, na zagrejanoj limariji aktivna pena i šampon se brzo osuše. Umesto da uklone prljavštinu, ovi hemijski preparati ostavljaju zapečene mrlje koje se teško sklanjaju običnim pranjem i često zahtevaju poliranje.

Savet: Pre pranja proverite da li je hauba vruća. Uvek prvo rashladite auto u hladovini i sačekajte da se limarija ohladi.

2. Delovanje hemije pod direktnim suncem

Da li automobil treba prati zimi? Foto: Shutterstock

Bezdodirne perionice koriste hemiju sa višim pH nivoom kako bi bez upotrebe četki uklonile tvrdokornu prljavštinu.

Kada se takva hemija nanese pod direktnim sunčevim zracima, ona reaguje znatno brže nego što je predviđeno. To može dovesti do matiranja laka, oštećenja plastičnih lajsni i propadanja gumenih delova oko prozora.

Savet: Izbegavajte perionice bez natkrivenih boksova tokom najtoplijeg dela dana. Auto je najbolje prati u rano jutro ili kasno popodne, kada nema direktnog sunčevog zračenja.

3. Ostavljanje kapljica vode da se suše na suncu

Mnogi vozači nakon pranja odmah nastave vožnju, verujući da će vetar sam osušiti preostalu vodu.

Kapljice vode na limariji pri jakom suncu deluju kao mala optička sočiva. Sunčevi zraci koji prolaze kroz njih mogu oštetiti lak ispod. Pored toga, tvrda voda iz perionice ostavlja tragove kamenca koje je kasnije teško ukloniti.

Savet: Nakon pranja obrišite auto mikrofiber krpom i uklonite vodu iz skrivenih uglova, preferabilno u hladovini.