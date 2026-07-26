Gužve na putevima u letnjem saobraćajnom špicu. Kad je reč o gužvama na graničnim prelazima, najveće su na Gradini i Preševu, za izlaz iz Srbije.
stanje na putevima
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I drugog dana vikenda na putevima će biti gužvi, nastavlja se letnji saobraćajni špic, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Vožnju bi danas moglo da oteža promenljivo vreme, jer se tokom dana očekuju povremeni pljuskovi. Kolovozi bi mogli da budu mokri i klizavi.
Gradina
Foto: AMSS kamere printscreen
Kad je reč o gužvama na graničnim prelazima, najveće su na Gradini i Preševu, za izlaz iz Srbije. Kamioni na izlazu na Batrovcima ka Hrvatskoj čekaju oko sat vremena, a na Šidu oko dva.
Preševo
Foto: AMSS kamere printscreen
Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja ni za jednu kategoriju vozila.
GP Bogorodica, S. Makedonija, izlaz ka grčkom Evzoniju
Foto: Borderalarm.com printscreen
Kurir.rs
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