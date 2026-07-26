Slušaj vest

I drugog dana vikenda na putevima će biti gužvi, nastavlja se letnji saobraćajni špic, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Vožnju bi danas moglo da oteža promenljivo vreme, jer se tokom dana očekuju povremeni pljuskovi. Kolovozi bi mogli da budu mokri i klizavi.

Gradina

Screenshot 2026-07-26 135424.png
Foto: AMSS kamere printscreen

Kad je reč o gužvama na graničnim prelazima, najveće su na Gradini i Preševu, za izlaz iz Srbije. Kamioni na izlazu na Batrovcima ka Hrvatskoj čekaju oko sat vremena, a na Šidu oko dva.

Preševo

Screenshot 2026-07-26 135414.png
Foto: AMSS kamere printscreen

 Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja ni za jednu kategoriju vozila. 

GP Bogorodica, S. Makedonija, izlaz ka grčkom Evzoniju 

Screenshot 2026-07-26 135641.png
Foto: Borderalarm.com printscreen

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoSutra počinje štrajk grčkih carinika: Juta objavila hitno upozorenje, spremite se za kolaps na granicama
Evzoni Grčka granični prelaz
DruštvoOve 3 grupe vozača stavljaju vozačku dozvolu na kocku! Ako ste u ovim kategorijama, sledi vam OBAVEZNA procedura i trošak: Evo i koliko!
bahati vozaci psihijatar damir dervisagic.jpg
DruštvoJEDINSTVENA PO MNOGO ČEMU, ZA TURISTE JE ENIGMA Beograđanka Nađa oduševljena Finskom: Bogata šumama, zemlja poznata po belim noćima (FOTO)
FINSKA1.jpg
DruštvoDanas je letnji Aranđelovdan: Ovo su običaji i verovanja koja se prenose vekovima, žene mu se posebno mole, a jednu stvar nikako ne bi trebalo raditi
Arhangel Gavrilo