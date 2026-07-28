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U kojim zemljama važi naša zdravstvena kartica, kako je možemo dobiti i pod kojim uslovima imamo besplatnu hitnu zdravstvenu zaštitu, pitanja su koja muče mnoge građane Srbije pre odlaska na putovanje.

Danica Lukić, zamenica direktora Sektora za ostvarivanje zdravstvene zaštite u inostranstvu, jednom prilikom je na TV Prva dala informacije kako osigurana lica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje mogu da ostvare prava ukoliko se nađu u situaciji da im je potrebna hitna zdravstvena zaštita kada im je ugroženo zdravlje i život u inostranstvu.

- Republički fond obezbeđuje, na teret sredstava, tu hitnu zdravstvenu zaštitu pod određenim uslovima, a to je pre svega, uslov da pre odlaska u inostranstvo izvade potvrdu za korišćenje hitne zdravstvene zaštite u inostranstvu. Potvrda se pribavlja u filijalama Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i procedura se odvija u dva koraka. Osigurano lice odlazi kod izabranog lekara kako bi pribavilo izveštaj o zdravstvenom stanju da ne boluje od akutne ili hronične boleti u akutnoj fazi u poslednjih 12 meseci i ukoliko je lice mlađe od 18, odnosno starije od 65 godina, ima pravo na izabranog stomatologa.

- Potrebno je da pribavi i taj izveštaj o stanju zuba. Sa tim izveštajima se obraća matičnoj filijali koja je izdala karticu zdravstvenog osiguranja, gde lekarska komisija u hitnom postupku ocenjuje zdravstveno stanje i izdaje se potvrda ukoliko ispunjava uslove za korišćenje hitne zdravstvene zaštite u inostranstvu - objasnila je tada ona.

U kojim zemljama važi srpska zdravstvena knjižica Foto: RZZO, Shutterstock, Ilustracija

Što se tiče obrazaca potvrde, dodaje, tu postoje dve situacije.

- Razlikujemo situaciju kada osiguranik putuje u zemlju sa kojim Srbija ima ugovor o socijalnom zdravstvenom osiguranju i koji uključuje zdravstveno osiguranje i kada putuju u zemlju sa kojom nemamo zaključen takav ugovor. U prvom slučaju, potrebno je da kada dobiju dvojezični obrazac, na kojem je inače objašnjeno na koju adresu se obraćaju u inostranstvu ako ima bude potrebna zdravstvena zaštita, pokaže zdravstvenoj ustanovi i tada osiguranik ništa ne plaća, što je vrlo bitno. Izdavanje ovih potvrda je besplatno - rekla je ona.

Srbija ima potpisanih 25 sporazuma o socijalnom osiguranju

Prema njenim rečima, Srbija ima zaključeno 25 sporazuma o socijalnom osiguranju sa državama i jedan sporazum sa provincijom Kvebek.

Foto: RINA

- S tim što je različit režim tako gde nemamo ugovornu obavezu, da tako kažem, sprovođenja osiguranja, i u 19 zemalja gde je ta oblast zdravstvenog osiguranja potpuno pokrivena.

To su, kako kaže, prvenstveno zemlje iz okruženja, sve bivše jugoslovenske republike, Francuska, Italija, Nemačka, Austrija, Mađarska, Slovačke, Češka...